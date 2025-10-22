INDIA. L’opposizione accusa Modi di restare muto ogni volta che parla Donald Trump. 

Su X, il leader dell’Indian National Congress (INC), Jairam Ramesh, ha criticato il primo Ministro Narendra Modi per essere rimasto in silenzio di fronte alle ripetute affermazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui l’India avrebbe ridotto le importazioni di petrolio dalla Russia, pena pesanti sanzioni.

Ramesh ha affermato che Modi si trasforma in un “Mauni Baba”, cioè un ”monaco silenzioso”, ogni volta che Trump menziona la fine dell'”Operazione Sindoor”, o afferma che l’India intende ridurre gli acquisti di energia da Mosca, riporta BneIntelliNews.

Secondo l’Hindustan Times, Trump ha dichiarato ai giornalisti il ​​16 ottobre, e ha ribadito l’affermazione il 20 ottobre, che Modi gli aveva assicurato che l’India avrebbe smesso di acquistare petrolio russo, descrivendolo come un passo importante per aumentare la pressione su Mosca.

La dichiarazione ha suscitato reazioni politiche a Nuova Delhi; la dichiarazione è stata rapidamente negata. Il Ministero degli Affari Esteri indiano ha dichiarato che non c’è stata alcuna telefonata tra Modi e Trump il 16 ottobre.

Il portavoce Randhir Jaiswal ha chiarito che la loro ultima conversazione è avvenuta il 9 ottobre, quando Modi si è congratulato con Trump per il piano di pace per Gaza e ha discusso dei progressi nei negoziati commerciali. Il Ministero degli Affari Esteri indiano ha ribadito che le decisioni dell’India in materia di approvvigionamento energetico sono guidate dagli interessi nazionali e mirano a proteggere i consumatori indiani dalla volatilità dei mercati globali. Ha aggiunto che i dettagli relativi alla partecipazione di Modi al prossimo vertice dell’ASEAN saranno annunciati una volta finalizzati.

Trump e Modi avrebbero dovuto incontrarsi a margine del vertice dell’ASEAN, tuttavia la controversia sulle affermazioni di Trump potrebbe compromettere l’appuntamento.

Ma Ramesh non si è fermato alle relazioni con gli USA. Ramesh ha anche citato dati secondo cui il deficit commerciale dell’India con la Cina sarebbe aumentato a 54,4 miliardi di dollari nel periodo aprile-settembre 2025, rispetto ai 49,6 miliardi di dollari dell’anno precedente, alimentando le critiche alla gestione del governo in materia di commercio e politica estera.

Maddalena Ingrao

