INDIA. Lo Smog copre l’India settentrionale 

I residenti degli stati settentrionali dell’India stanno vivendo da giorni con una pesante scarsa qualità dell’aria: uno strato di fitta nebbia avvolge gran parte della regione e l’inquinamento nella capitale Delhi rimane grave.

L’India combatte l’inquinamento atmosferico ogni inverno, poiché l’aria fredda e pesante intrappola polvere, emissioni e fumo dagli incendi agricoli appiccati illegalmente negli stati agricoli di Punjab e Haryana.

L’indice di qualità dell’aria (AQI) ha toccato un picco di 491 a Delhi lunedì, costringendo il governo a limitare la circolazione dei veicoli e le attività di costruzione e a sollecitare le scuole a tenere lezioni online, riporta Reuters.

Al contrario, la qualità dell’aria è migliorata nella provincia del Punjab del vicino Pakistan, spingendo le autorità delle città più colpite di Lahore e Multan a riaprire le scuole da mercoledì, dopo più di una settimana di chiusura a causa di pericolosi livelli di inquinamento.

Gli studenti dovranno indossare mascherine e ci sarà un divieto assoluto di praticare sport all’aperto, ha affermato un ordine governativo martedì. L’indice di qualità dell’aria (AQI) di Lahore è sceso a 158 martedì sera, che il gruppo svedese AQair classifica come malsano, dopo aver superato i 2.000 in alcune località la scorsa settimana.

Martedì, la lettura dell’indice di qualità dell’aria (AQI) di 24 ore di Delhi era a 488 su una scala di 500, ha affermato il Central Pollution Control Board (CPCB) dell’India, e almeno cinque stazioni nella capitale hanno riportato un AQI di 500.

Il CPCB definisce una lettura AQI da 0 a 50 come “buona” e superiore a 401 come “grave”, che afferma essere un rischio per le persone sane e “colpisce gravemente” coloro che hanno malattie preesistenti.

Il gruppo svizzero IQAir ha classificato Nuova Delhi come la città più inquinata al mondo con una qualità dell’aria a un “pericoloso” 489, sebbene si tratti di un miglioramento significativo rispetto alla lettura di 1.081 di lunedì. I colloqui del G20 in Brasile hanno raggiunto una svolta in materia di finanza per il clima.

Gli esperti affermano che i punteggi variano a causa di una differenza nella scala adottata dai paesi per convertire le concentrazioni di inquinanti in AQI, e quindi la stessa quantità di un inquinante specifico può essere tradotta in diversi punteggi AQI in diversi paesi.

Il dipartimento meteorologico indiano ha affermato che uno spostamento dello strato di nebbia verso lo stato settentrionale dell’Uttar Pradesh ha contribuito a migliorare la visibilità su Delhi.

La visibilità è scesa a zero metri ad Agra nell’Uttar Pradesh, che si trova a sud-est di Delhi. Il Taj Mahal, il famoso monumento indiano all’amore, è stato oscurato dallo smog tossico per quasi una settimana.

Le severe misure per mitigare l’impatto dell’elevato inquinamento hanno danneggiato la produzione di oltre 3,4 milioni di micro, piccole e medie imprese negli stati vicini di Punjab, Haryana e Delhi, hanno riferito i media locali.

Maddalena Ingrao

