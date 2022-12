INDIA. L’inflazione rallenta il PIL: solo 6,3%

La crescita economica dell’India è rallentata al 6,3% su base annua nel trimestre luglio-settembre, dopo un balzo a due cifre nei tre mesi precedenti, a causa dell’elevata inflazione e delle pressioni globali derivanti dalla guerra della Russia in Ucraina.

Prima della pubblicazione dei dati sul Pil, i dati Reuters stimavano una crescita del 6,2% nel secondo trimestre fiscale, inferiore al tasso del 13,5% del periodo aprile-giugno, che rifletteva una correzione da una base bassa e la diminuzione delle infezioni con la variante omicron di Covid-19.

Stando a Nikkei, il settore agricolo ha registrato una crescita del 4,6% nel periodo luglio-settembre, in aumento rispetto al trimestre precedente e in miglioramento rispetto al 3,2% registrato nello stesso periodo dell’anno scorso. Ma il settore manifatturiero ha subito una contrazione del 4,3%, invertendo l’espansione del 4,8% del primo trimestre fiscale e ben lontano dal ritmo di crescita del 5,6% del trimestre corrispondente dell’anno precedente.

L’ultimo dato trimestrale del Pil “è in linea con le attese”, ma la contrazione del settore manifatturiero “è certamente preoccupante”, secondo N. R. Bhanumurthy, vice-cancelliere dell’Università Dr. B.R. Ambedkar School of Economics di Bengaluru, secondo cui l’incertezza globale, in particolare la guerra tra Russia e Ucraina e il calo della domanda di esportazioni, sembrano aver limitato il settore manifatturiero.

In una recente ricerca, la State Bank of India ha dichiarato che quest’anno l’India ha dovuto affrontare “un’elevata volatilità nel mercato dei cambi e un’inflazione elevata e persistente”, a causa di fattori esterni. Soumya Kanti Ghosh, Group Chief Economic Advisor di SBI, ha scritto: «Bisogna vedere come l’India affronterà queste sfide da una posizione di forza data dalla solidità dei suoi fondamentali macro, dalle riserve e dalla sana gestione macro da parte dei responsabili politici».

A fine settembre, la Reserve Bank of India ha tagliato le previsioni di crescita per l’intero anno finanziario in corso al 7%, rispetto alla precedente proiezione del 7,2%.

Da maggio, la banca centrale ha aumentato il suo tasso repo di riferimento di 190 punti base in quattro mosse separate, portandolo al 5,90%, con l’obiettivo di contenere l’aumento dei prezzi. All’inizio del mese, inoltre, il suo comitato per la fissazione dei tassi ha tenuto una riunione speciale per discutere dell’incapacità di mantenere l’inflazione entro l’obiettivo del 2%-6% per tre trimestri consecutivi – la prima striscia di questo tipo.

A ottobre, l’inflazione al dettaglio indiana è scesa al 6,77% su base annua, dal 7,41% di settembre, ma il dato è rimasto al di sopra della banda di tolleranza superiore della RBI per il decimo mese consecutivo.

S&P Global ha anche tagliato le previsioni del Pil indiano per l’anno in corso fino al 31 marzo al 7%, rispetto alla proiezione di settembre del 7,3%. Allo stesso tempo, ha riconosciuto che il rallentamento globale «avrà un impatto minore sulle economie interne guidate dalla domanda» come India, Indonesia e Filippine.

L’agenzia stima che il Pil indiano si espanderà del 6% nel prossimo anno fiscale, con un calo di mezzo punto percentuale rispetto alla sua precedente previsione, mentre prevede che la crescita toccherà il 6,9% in ciascuno dei prossimi due anni.

In merito all’abbassamento delle previsioni per l’intero anno da parte della RBI e di alcune agenzie di rating, Bhanumurthy ha affermato che ciò è dovuto alla pressione inflazionistica che ha spinto la banca centrale ad aumentare i tassi di interesse quest’anno. Mettendo i numeri in prospettiva, ha sottolineato: «Nel complesso, se si riesce ad avvicinarsi a una crescita tra il 6,5% e il 7% nell’anno finanziario in corso, si tratta di un numero estremamente decente, perché forse siamo uno dei pochi Paesi che cresceranno a un tasso positivo (…) Considerando gli attuali venti contrari a livello globale, una crescita a questo tasso, a mio avviso, è un numero fantastico», ha affermato.

Tommaso Dal Passo