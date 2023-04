INDIA. La gara sino-indiana a popolare l’Himalaya

Nuova Delhi lancia un programma da quasi 600 milioni di dollari per sviluppare villaggi nelle aree nord-orientali al confine himalayano con la Cina.

Il ministro dell’Interno Amit Shah, stretto collaboratore del primo Ministro Narendra Modi, ha lanciato la campagna la scorsa settimana durante una visita in Arunachal Pradesh, giorni dopo che la Cina ha dichiarato che stava rinominando 11 luoghi nella regione, che considera il suo territorio e chiama Zangnan. Era la terza volta che Pechino annunciava cambi di nome nello stato, dopo averlo fatto nel 2017 e nel 2021.

«Nessuno può invadere nemmeno un centimetro della nostra terra», ha detto lunedì Shah inaugurando il Vibrant Villages Program da 48 miliardi di rupie nella comunità di Kibithoo, a circa 15 chilometri a sud della Linea di controllo effettivo – Lac – il confine de facto India-Cina. Ha aggiunto che lo sviluppo delle infrastrutture lungo il confine è una priorità fondamentale per Modi.

La visita di Shah ha suscitato la reazione della Cina, con il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin che ha affermato: «L’attività dell’alto funzionario indiano a Zangnan viola la sovranità territoriale della Cina e non favorisce la pace e la tranquillità nelle aree di confine. Siamo fermamente contrari».

Oltre a rafforzare la sicurezza delle frontiere, l’India afferma che il programma per i villaggi è progettato per migliorare gli standard di vita e creare opportunità sviluppando infrastrutture essenziali in circa 2.967 villaggi negli stati di Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand, Himachal Pradesh e Ladakh a governo federale, un altro centro delle tensioni con la Cina. In tal modo, Nuova Delhi spera di rendere questi luoghi più attraenti e arginare la migrazione dei residenti verso le principali città in cerca di una migliore istruzione e lavoro.

I piani includono strade per tutte le stagioni, forniture di acqua potabile, elettricità 24 ore su 24, con particolare attenzione all’energia solare ed eolica, connettività mobile e Internet e centri di salute e benessere.

La spinta allo sviluppo arriva mentre un progetto portuale sostenuto dal Giappone in Bangladesh sembra anche destinato a migliorare la connettività per il nord-est indiano senza sbocco sul mare.

La Cina ha realizzato uno sviluppo simile negli ultimi anni, allestendo 628 villaggi modello lungo il Lac, con case dotate di comfort moderni. Le autorità hanno incoraggiato gli uomini cinesi Han, compresi gli ex militari, a stabilirsi in queste aree.

Un accordo India-Cina del 2005 sui parametri politici e sui principi guida per la risoluzione della questione dei confini stabiliva che in qualsiasi futura risoluzione delle controversie sui confini, le aree popolate non sarebbero state disturbate. Le strategie dei due rivali sembrano simili, anche se qualcosa come una forza di difesa civile è spuntata dalla parte cinese nei suoi villaggi modello.

Le tensioni sembrano aumentare in particolare sull’Arunachal Pradesh. A dicembre 2022, le truppe delle due parti si sono scontrate nella regione di Tawang, nell’Arunachal Pradesh, sede del più grande monastero buddista dell’India e luogo di pellegrinaggio per i buddisti tibetani. È stato il primo grande scontro noto lungo il Lac, 3.500 km, dal 2020 nella valle di Galwan, nel Ladakh orientale.

Luigi Medici