INDIA. La Difesa acquista imbarcazioni anfibie per difendere il confine marittimo col Pakistan 

Il Ministero della Difesa indiano ha avviato il processo per procurare imbarcazioni da combattimento anfibie ad alta velocità indigene per l’esercito e la marina indiana nel settore di Sir Creek, a seguito dei suggerimenti dell’intelligence del Pakistan che migliorano le infrastrutture e gli schieramenti nelle paludi contese.

Sir Creek è un estuario di marea lungo 96 km tra il Rann of Kutch del Gujarat e il Pakistan. Rimane controverso a causa di rivendicazioni contrastanti sui confini marittimi, riporta Outlook India.

L’appalto è stato avviato nella categoria “Buy (Indian)”, che richiede un minimo del 60% di contenuto autoctono, in linea con la spinta del governo per l’autosufficienza nella produzione della difesa, riporta News18. La richiesta di proposta (RFP) è già stata emessa e le consegne dovrebbero essere completate entro 24 mesi dall’aggiudicazione del contratto. Il Ministero indiano ha cercato 11 imbarcazioni, di cui alcune andranno alla Marina indiana mentre la maggior parte sarà destinata all’esercito indiano per operare nel settore fluviale.

La decisione arriva mentre l’India rafforza la sua capacità nel settore Sir Creek a seguito dei suggerimenti dell’intelligence del Pakistan che migliorano le infrastrutture e gli schieramenti nelle paludi contese. Durante l’operazione Sindoor, il Pakistan aveva tentato di prendere di mira le infrastrutture nel settore Creek utilizzando droni, spingendo a rinnovare l’attenzione sul rafforzamento della mobilità e della sorveglianza, secondo il rapporto d’intelligence.

Le imbarcazioni da combattimento anfibie ad alta velocità saranno in grado di operare sia in acqua che a terra attraverso un sistema di guida anfibio ad azionamento idraulico. Queste imbarcazioni saranno impiegate per operazioni di sorveglianza, anti-infiltrazione e rapido inserimento di truppe in terreni difficili vicino alla regione contesa.

Ciascuna piattaforma sarà in grado di trasportare almeno 12 membri del personale a pieno carico di combattimento, compreso un equipaggio composto da due membri, con un carico utile di circa 1.560 kg. Le imbarcazioni saranno dotate di deposito protetto per munizioni e granate, sistemi integrati di navigazione e comunicazione, apparecchiature di sorveglianza elettro-ottiche e a infrarossi, radar, GPS, AIS, girobussola e sedili antiurto per le truppe.

Le imbarcazioni a scafo rigido saranno dotate di protezione balistica e punti di fissaggio per armi sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Si prevede che raggiungeranno velocità superiori a 40 nodi sull’acqua e saranno anche in grado di viaggiare sulla terraferma a circa 10-15 km/h utilizzando le gambe retrattili a trazione integrale azionate idraulicamente. Le piattaforme devono inoltre superare pendenze fino a 15 gradi ed essere trasportabili da trasportatori di carri armati pesanti e da aerei da trasporto IL-76 e C-17 dell’aeronautica indiana per un rapido dispiegamento nei teatri.

Il Sir Creek, lungo 96 km, rimane una delle controversie irrisolte sui confini marittimi tra India e Pakistan. Secondo il rapporto, l’India sostiene che il confine corre attraverso la metà del canale del torrente, mentre il Pakistan rivendica l’intero torrente fino alla sua sponda orientale. La disputa sui confini ha anche impedito la delimitazione definitiva del confine marittimo adiacente e delle Zone Economiche Esclusive (ZEE) oltre il torrente.

Le paludi intorno a Sir Creek e all’adiacente Harami Nala sono da tempo vulnerabili alle infiltrazioni, al contrabbando, al traffico di droga e alle attività di pesca illegale a causa del terreno difficile e dell’assenza di un confine chiaramente delimitato.

L’appalto rientra nella più ampia strategia dell’India volta a migliorare le sue capacità difensive e di sorveglianza lungo il fronte occidentale, in particolare nei settori sensibili dove la risposta rapida e la mobilità sono fondamentali.

Tommaso Dal Passo

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