INDIA. La crisi di Hormuz fa lievitare i prezzi del poliestere

L’impennata dei prezzi dei combustibili fossili legata alla guerra tra gli Usa e l’Iran sta mettendo a dura prova i fornitori di poliestere e i produttori di abbigliamento in India e Bangladesh, minacciando di aumentare i costi per i rivenditori di fast fashion come Zara e H&M.

Filatex uno dei maggiori produttori di filati di poliestere in India, sta pagando quasi il 30% in più per le materie prime derivate dal petrolio – acido tereftalico purificato (PTA) e monoetilenglicole (MEG) – necessarie per produrre il filato, a causa dell’aumento dei prezzi da parte dei fornitori cinesi e delle interruzioni delle forniture dal Medio Oriente, riporta Reuters.

Le difficoltà si stanno facendo sentire lungo tutta la catena di approvvigionamento dell’abbigliamento, dominata dall’Asia visto che la crisi energetica ha fatto aumentare “drasticamente” il costo di prodotti chimici e coloranti. A peggiorare la situazione, la carenza di gas da cucina sempre dovuta alla guerra ha spinto molti lavoratori migranti ad abbandonare i centri di produzione indiani creando carenza di manodopera.

Prodotto a partire da derivati ​​del petrolio, il poliestere domina l’industria tessile, rappresentando il 59% della produzione mondiale di fibre e venendo utilizzato in una vasta gamma di prodotti, dai pantaloncini da corsa agli abiti. È direttamente esposto alla crisi dei prodotti petroliferi raffinati causata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz.

La pressione potrebbe alla fine ripercuotersi sui rivenditori che dipendono dalle catene di approvvigionamento asiatiche, fortemente incentrate sul poliestere, sebbene questi ultimi siano protetti da un impatto immediato grazie agli acquisti anticipati.

Il rivenditore britannico Primark ha dichiarato che le sue scorte primavera/estate e gran parte di quelle autunno/inverno non saranno interessate. Una fonte del settore ha affermato che H&M prevede aumenti di prezzo da parte dei fornitori del Bangladesh nelle prossime settimane, ma intende assorbirli.

In una dichiarazione, H&M ha affermato di non prevedere interruzioni significative della produzione in Bangladesh e di non aver riscontrato “un numero rilevante di richieste da parte dei fornitori di adeguare gli ordini in relazione ai costi energetici”. Inditex, proprietaria di Zara, ha rifiutato di commentare la sua fornitura di poliestere.

Rivenditori come Zara e H&M sono passati all’utilizzo di poliestere prevalentemente riciclato, ricavato da rifiuti di bottiglie di plastica, il che potrebbe attenuare in parte la pressione sui costi derivante dal petrolio. Tuttavia, a livello globale, il poliestere riciclato rappresenta ancora solo il 12% della produzione di poliestere.

A Surat, in India, metà dei 200 telai industriali della Radheshyam Textile, utilizzati per la tessitura del poliestere, sono rimasti inattivi dall’inizio del conflitto, alla fine di febbraio: se prima della guerra la produzione giornaliera era di 10.000 metri, ora è scesa a 3.500-4.000 metri al giorno.

L’aumento dei costi ha costretto le fabbriche di tintura e stampa tessile di Surat a chiudere per due giorni alla settimana, rispetto a uno solo in precedenza, afferma la Federazione delle associazioni dei commercianti tessili di Surat. “Se la situazione persiste, inizieranno a verificarsi carenze di materie prime e le fabbriche dovranno chiudere”, ha avvertito.

I dati di Wood Mackenzie mostrano che il prezzo della fibra discontinua di poliestere in India è balzato da 100 rupie al chilogrammo alla fine di febbraio a 126,5 rupie un mese dopo. Si è leggermente attenuato dopo che il governo indiano ha tagliato i dazi di importazione sulle materie prime petrolchimiche, ma è rimasto a 120 rupie al 9 aprile. Anche i prezzi in Cina, il più grande produttore mondiale di poliestere, sono aumentati.

In Bangladesh, sebbene le fabbriche producano principalmente abbigliamento in cotone, si trovano ad affrontare prezzi più elevati per il filo di poliestere che alimenta le loro macchine da cucire e maggiori costi logistici dovuti all’aumento dei prezzi al dettaglio del carburante.

È stato annunciato un aumento dei prezzi del 15,5% a partire dal 15 aprile, visto il “rapido aumento dei costi delle materie prime derivate dal petrolio” e le maggiori spese di trasporto.

I materiali derivati ​​dal petrolio, come l’etilene vinil acetato (EVA), sono ampiamente utilizzati anche nelle scarpe da ginnastica, e i rivenditori statunitensi hanno lanciato l’allarme. L’aumento dei costi potrebbe far salire i prezzi al dettaglio e rendere più difficile per i marchi prevedere la domanda.

Lucia Giannini

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