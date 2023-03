INDIA. La Commissione Trilaterale delinea il nuovo Ordine Mondiale

La prima riunione plenaria globale della Commissione Trilaterale si è svolta in India. Vi hanno partecipato ex ministri degli Esteri, ambasciatori, amministratori delegati, banchieri e accademici.

Tra i presenti c’era anche James H Baker, direttore dell’Office of Net Assessment, Ona, del Pentagono; da notare che Baker non era nemmeno nella lista dei partecipanti al Taj Palace Hotel di Nuova Delhi, riporta Nikkei.

Per chi non lo sapesse l’Ona, sin dalla sua fondazione nel 1973, ha costantemente fornito al Segretario della Difesa e al Vice Segretario della Difesa valutazioni comparative a lungo termine di tendenze, competizioni chiave, rischi, opportunità e prospettive future della capacità militare degli Stati Uniti.

Baker è il successore del leggendario stratega della difesa Andrew Marshall, che ha diretto l’ufficio per 42 anni. È responsabile di fornire al Segretario della Difesa una valutazione delle capacità militari degli Stati Uniti rispetto ad altri attori in un orizzonte temporale di 20-30 anni.

Un discorso in particolare potrebbe aver attirato l’attenzione di Baker, poiché ha catturato l’essenza della tre giorni di discussione, tenutasi da venerdì a domenica scorsa. «L’amministrazione Biden sta cercando di convincere il mondo che c’è una lotta titanica tra autocrazie e democrazie. Sono scettico al riguardo», ha detto un oratore. Al contrario, il mondo è frammentato, con i Paesi – compresi gli Stati Uniti – che guardano ai propri interessi, ha aggiunto l’oratore.

La Commissione Trilaterale è un’organizzazione non governativa che cerca di approfondire la comprensione tra Stati Uniti, Europa e Asia.

L’oratore, che non può essere identificato secondo le regole della Commissione, ha proseguito: «Tre decenni di globalizzazione – definita come integrata, basata sul libero mercato e deflazionistica – sono stati sostituiti da quello che sarà un periodo pluridecennale di globalizzazione definita come frammentata, non basata sul libero mercato ma sulla politica industriale e strutturalmente inflazionistica. Quest’anno, il 2023, è l’anno uno di questo nuovo ordine globale».

Al centro di questo cambiamento ci sono gli Stati Uniti, che invece di impegnarsi in un’economia neoliberista e di libero mercato, stanno guidando l’economia e le industrie chiave verso una serie di obiettivi, come l’equità interna e la competizione con la Cina.

In questo mondo, le medie potenze come l’India, l’Arabia Saudita e la Turchia si ritaglieranno un proprio percorso, soppesando gli interessi economici, strategici e di difesa, ha detto l’oratore.

Ironia della sorte, mentre la Commissione Trilaterale si riuniva, l’Arabia Saudita e l’Iran hanno concordato di normalizzare le relazioni, infrangendo le speranze di Israele di isolare Teheran. L’accordo è stato mediato dalla Cina, mentre gli Stati Uniti non hanno avuto alcun ruolo nella vicenda.

Creata da David Rockefeller nel 1973, la Commissione ha cercato di portare la nascente economia giapponese in Occidente. Oggi, la commissione si è allargata ai membri della Corea del Sud, dell’India e del Sud-Est asiatico.

Fresca del sorpasso della Cina come Paese più popoloso del mondo e con un nuovo “appetito per il mondo”, secondo le parole di un partecipante, l’India è stata al centro delle discussioni. I rappresentanti del Paese si sono impegnati in un vivace dibattito con le loro controparti cinesi.

I membri della commissione hanno però espresso la speranza che la Cina possa contribuire a porre fine alla guerra in Ucraina. I membri si sono anche preoccupati di come la guerra abbia interrotto gli sforzi per raggiungere le emissioni nette a zero.

Un altro tema caldo è stato quello dell’intelligenza artificiale. «Un sondaggio dello scorso anno ha rivelato che il 49% dei ricercatori sull’IA ha dichiarato che l’IA rappresenta una minaccia esistenziale per l’umanità, quasi al livello di un disastro di tipo nucleare nella scala dell’umanità», ha detto un membro. Molti partecipanti hanno chiesto un sistema di regolamentazione globale per governare l’IA.

Luigi Medici