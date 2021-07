INDIA. La banca centrale blocca il circuito Mastercard

La banca centrale indiana afferma che MasterCard non ha obbedito a un ordine del 2018 di memorizzare i dati di pagamento a livello locale. La decisione non dovrebbe avere alcun impatto sui clienti esistenti, ma le banche, al contrario, saranno colpite.

La decisione dell’India di vietare Mastercard per non aver rispettato le regole di archiviazione dei dati ha turbato il settore finanziario indiano, poiché interromperà l’offerta di carte di credito delle banche e colpirà i ricavi, riporta Reuters.

L’ordine della banca centrale indiana ha seguito un’azione simile in aprile contro American Express, ma Mastercard è un giocatore molto più grande nel mercato indiano, dato che molti prestatori offrono carte utilizzando la rete di pagamenti dell’azienda statunitense.

Secondo Reuters in India il circuito Mastercard rappresenta circa un terzo delle circa 100 carte di debito in offerta, e più di 75 varianti di carte di credit. La Reserve Bank of India ha detto che la nuova emissione di carte si fermerà dal 22 luglio poiché Mastercard non ha rispettato le regole del 2018 che richiedono alle reti di carte straniere di memorizzare i dati dei pagamenti indiani localmente per un “accesso di supervisione illimitato”.

Anche se i clienti esistenti non saranno colpiti, l’impatto commerciale sarà significativo, in quanto le banche devono firmare nuovi accordi commerciali con reti rivali come Visa, un processo che può richiedere mesi e coinvolgere settimane di integrazione tecnologica back-end, riporta Atf. Il passaggio a Visa potrebbe, ad esempio, richiedere fino a cinque mesi. E con American Express e Mastercard proibite, Visa ottiene un vantaggio senza precedenti nei negoziati in un mercato di carte di credito che già domina.

Le regole del 2018 della banca centrale sono state adottate nonostante l’aggressivo lobbismo delle aziende statunitensi che cercano di diluirle. Mastercard ha detto che è “delusa” dalla decisione e lavorerà per risolvere le preoccupazioni: «Questo è coerente con i nostri notevoli e continui investimenti nei nostri clienti e partner in India per far avanzare la visione dell’India digitale del governo», ha detto Mastercard in una dichiarazione.

La decisione è una grande battuta d’arresto per Mastercard, che vede nell’India come un mercato chiave. Nel 2019, Mastercard ha detto di essere “rialzista sull’India”, annunciando 1 miliardo di dollari di investimenti nei prossimi cinque anni, dopo aver investito 1 miliardo di dollari dal 2014 al 2019. Mastercard ha anche centri di ricerca e tecnologia in India, dove la sua forza lavoro di 4.000 persone è la seconda più grande dopo gli Stati Uniti, essendo cresciuta da 29 nel 2013.

L’uso delle carte di credito e di debito da parte degli indiani è aumentato con la diffusione dei pagamenti digitali. A maggio, i dati della RBI mostrano che c’erano più di 62 milioni di carte di credito e circa 902 milioni di carte di debito, che insieme rappresentavano transazioni per un valore di 40,4 miliardi di dollari.

