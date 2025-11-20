INDIA. Javelin e Excalibur USA per Nuova Delhi

Gli Stati Uniti hanno approvano la vendita di missili Javelin e munizioni Excalibur all’India per un valore di oltre 92 milioni di dollari

È il primo acquisto da parte di Nuova Delhi di equipaggiamento di difesa statunitense nell’ambito del programma di vendite militari all’estero di Washington da quando i rapporti bilaterali si sono deteriorati ad agosto.

A dare la notizia stata la Defense Security Cooperation Agency degli Stati Uniti, riporta Scroll. La vendita vale complessivamente 92,8 milioni di dollari, ovvero circa 822 crore di rupie (1 crore equivale a 10 milioni di rupie).

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha affermato che la vendita migliorerà “la sicurezza di un importante partner della difesa che continua a essere una forza importante per la stabilità politica, la pace e il progresso economico nelle regioni dell’Indo-Pacifico e dell’Asia meridionale”.

Ha inoltre osservato che l’India “non avrebbe difficoltà ad assorbire questi articoli e servizi nelle sue forze armate”.

Secondo il dipartimento, il primo pacchetto, del valore di 45,7 milioni di dollari, pari a circa 405 crore di rupie, include unità del sistema Javelin, un missile fly-to-buy e 25 unità di lancio di comando leggere, riporta NDTV.

Copre anche equipaggiamenti di difesa non essenziali come simulatori di abilità di base, proiettili di simulazione missilistica, unità di raffreddamento delle batterie, manuali operativi, dati tecnici, servizi di ristrutturazione e altri elementi correlati di logistica e supporto al programma.

Il secondo pacchetto approva la possibile vendita di un massimo di 216 proiettili tattici Excalibur e relative attrezzature per un valore stimato di 47,1 milioni di dollari, pari a circa 417 crore di rupie.

L’India utilizza già le munizioni di artiglieria a guida di precisione Excalibur nei suoi cannoni obici M777, riporta Reuters.

Si tratta del primo acquisto da parte di Nuova Delhi di equipaggiamento militare statunitense nell’ambito del programma di vendite militari all’estero di Washington da quando i rapporti bilaterali si sono deteriorati ad agosto, dopo che il presidente Donald Trump ha raddoppiato al 50% i dazi sulle merci importate dall’India per l’acquisto di petrolio russo durante la guerra in Ucraina.

Trump ha ripetutamente affermato che le importazioni indiane stavano alimentando la guerra della Russia contro l’Ucraina.

Dopo l’annuncio dei dazi “reciproci”, Nuova Delhi aveva definito “estremamente deplorevole” che gli Stati Uniti avessero scelto di imporre dazi aggiuntivi all’India “per azioni che anche diversi altri paesi stanno intraprendendo nel proprio interesse nazionale”.

Il 10 novembre, Trump ha affermato che Washington avrebbe ridotto i dazi imposti all’India “a un certo punto” e ha affermato che Nuova Delhi aveva ridotto sostanzialmente i suoi acquisti di petrolio russo.

Trump ha anche affermato che il suo paese si stava avvicinando a un “accordo equo” con l’India.

Il 31 ottobre, i due paesi avevano anche firmato un accordo decennale per un “importante partenariato per la difesa”.

Il ministro indiano della Difesa Rajnath Singh aveva affermato che l’accordo avrebbe “inaugurato una nuova era nel nostro già solido partenariato per la difesa”.

Gli Stati Uniti avevano designato l’India come suo “principale partner per la difesa” nel 2016. Nel 2018, l’India è stata elevata al livello 1 dell’autorizzazione commerciale strategica, che consente a Nuova Delhi di ottenere l’accesso senza licenza a una gamma di tecnologie militari e a duplice uso statunitensi.

Maddalena Ingroia

