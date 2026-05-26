INDIA. Il QUAD economico costruirà un porto alle Fiji. Nessun vertice all’orizzonte

I ministri degli Esteri di Australia, India, Giappone e Stati Uniti hanno concordato di costruire congiuntamente un porto nelle Fiji e hanno firmato accordi che riguardano minerali critici e sicurezza energetica, nel tentativo di dare nuovo slancio al Quad.

Il breve incontro tra Penny Wong per l’Australia, S. Jaishankar per l’India, Toshimitsu Motegi per il Giappone e il Segretario di Stato americano Marco Rubio, è stato il terzo incontro del Quad da settembre 2024, riporta Reuters

Il gruppo ha presentato il suo primo progetto infrastrutturale congiunto, un porto nelle Fiji: ”Collaboreremo su questioni relative alle infrastrutture portuali, in particolare in risposta all’insufficiente capacità portuale nelle isole del Pacifico, e annunciamo l’intenzione di lavorare con le Fiji”, ha dichiarato Rubio.

Il Quad aveva perso un po’ di slancio lo scorso anno, non essendo riuscito a organizzare un vertice dei leader, a causa delle tensioni tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo Ministro indiano Narendra Modi in merito ai dazi di Washington e ad altre questioni.

“Stiamo iniziando a mostrare risultati concreti e traguardi tangibili”, ha affermato Rubio. “Siamo profondamente impegnati in questa partnership. È un perno e una pietra angolare della nostra strategia globale come nazione, gli Stati Uniti”. Ha aggiunto che il gruppo ha concordato di lanciare un’iniziativa sulla sicurezza energetica nell’Indo-Pacifico e un quadro di riferimento per i minerali critici.

Il quadro di riferimento per i minerali guiderà l’utilizzo degli strumenti di politica economica e il coordinamento degli investimenti per rafforzare le catene di approvvigionamento dei minerali critici, compresi quelli estrattivi e di lavorazione, e il riciclo dei minerali critici, ha dichiarato Rubio.

L’iniziativa potrebbe essere significativa per il Giappone dopo che la Cina ha interrotto le spedizioni di alcuni minerali utilizzati nei settori aerospaziale, della difesa e dei semiconduttori a seguito di una disputa diplomatica.

Nuova Delhi ha insistito per una visita di Trump in India, un viaggio che probabilmente coinciderebbe con un vertice del Quad. Gli analisti si sono chiesti se la mancanza di impegno a livello di leader abbia sminuito l’importanza del gruppo.

I ministri degli Esteri non hanno commentato la possibilità di un vertice quest’anno, ma nel fine settimana Rubio ha affermato che i diplomatici si impegneranno per un incontro entro la fine dell’anno.

I Paesi del Quad condividono le preoccupazioni per la crescente potenza della Cina e Rubio ha sottolineato l’importanza di mantenere un “Indo-Pacifico libero e aperto”.

In una dichiarazione congiunta, i quattro Paesi hanno affermato di rimanere “seriamente preoccupati per la situazione nel Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale”, nonché per la “militarizzazione delle isole contese” nel Mar Cinese Meridionale. Hanno inoltre condannato gli attacchi contro le navi mercantili in Medio Oriente e si sono opposti all’imposizione di pedaggi, sottolineando l’importanza della sicurezza e del flusso ininterrotto del commercio globale attraverso lo Stretto di Hormuz e il Mar Rosso.

La Cina rivendica quasi l’intero Mar Cinese Meridionale e ha costruito installazioni militari sulle isole contese. Anche diversi Paesi del Sud-est asiatico rivendicano parti del mare. Cina e Giappone hanno una disputa territoriale separata nel Mar Cinese Orientale.

Pechino ha criticato il Quad, definendolo un raggruppamento in stile Guerra Fredda volto a contenerne lo sviluppo. Martedì scorso ha affermato che la cooperazione tra i paesi dovrebbe contribuire alla pace, alla stabilità e alla prosperità regionali e non dovrebbe prendere di mira alcuna terza parte.

“Inoltre, non sosteniamo la formazione di cricche esclusive o lo scontro tra blocchi. Nessuna cooperazione dovrebbe minare la fiducia reciproca e la cooperazione tra i paesi della regione”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning.

Anche l’India ha controversie territoriali con la Cina, sebbene Modi avesse segnalato la volontà di migliorare i rapporti con Pechino nel contesto delle tensioni con Trump.

Tommaso Dal Passo

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