INDIA. Il Gruppo Adani crolla e rischia di affossare l’economia

La crisi del gruppo Adani si è intensificata il 6 febbraio, quando decine di membri del principale partito di opposizione indiano sono stati arrestati dalla polizia durante le proteste e il parlamento è stato nuovamente sospeso a causa di disordini legati alla vicenda.

Le azioni Adani hanno continuato la loro caduta libera, con una perdita cumulativa del valore di mercato del conglomerato che ha superato i 110 miliardi di dollari, riporta Reuters.

La crisi è stata innescata dal rapporto del 24 gennaio della società statunitense Hindenburg Research, che ha accusato il gruppo Adani di manipolazione delle azioni, debito insostenibile e uso di paradisi fiscali. Il gruppo Adani, uno dei principali conglomerati indiani, ha respinto le critiche e ha negato di aver commesso illeciti in dettagliate repliche, ma non è riuscito ad arrestare la caduta continua delle sue azioni.

Nel Jantar Mantar di Nuova Delhi, un osservatorio dell’epoca Moghul che funge da luogo di protesta per tutte le cause, i manifestanti hanno innalzato striscioni e gridato slogan contro il fondatore del gruppo Adani, il miliardario Gautam Adani. Alcuni hanno sfondato le barricate, costringendo la polizia a trattenerli. Centinaia di membri del Partito del Congresso si sono riuniti per protestare in tutto il Paese, anche davanti a diversi uffici dell’assicuratore statale Life Insurance Corporation e della State Bank of India, entrambi esposti alle società del gruppo Adani.

Al Jantar Mantar alcuni membri hanno bruciato una valigia con il logo della Banca.

Entrambe le camere del Parlamento indiano si sono aggiornate il 6 febbraio, per il terzo giorno consecutivo, tra slogan e richieste di avviare un’inchiesta.

Nel brutale impatto del rapporto di Hindenburg, la settimana scorsa la società ammiraglia del gruppo Adani, Adani Enterprises Ltd, è stata costretta a rinunciare a una vendita di azioni per 2,5 miliardi di dollari e il presidente del gruppo Gautam Adani ha perso la corona di persona più ricca dell’Asia ed è scivolato nella classifica globale dei ricchi.

Gautam Adani e il primo Ministro indiano Narendra Modi sono originari dello stesso Stato. Adani ha negato le accuse degli oppositori di Modi di aver beneficiato dei loro stretti legami e il governo di Modi ha negato le accuse di aver favorito Adani.

Il crollo del mercato azionario ha innescato una serie di avvertimenti sul rating del credito, con Moody’s che ha dichiarato che il gruppo potrebbe faticare a raccogliere capitali e S&P che ha tagliato l’outlook di due società del gruppo.

Anche i tentativi delle autorità di regolamentazione e del governo di calmare gli investitori spaventati non sembrano funzionare.

Venerdì scorso la Reserve Bank of India ha dichiarato che il sistema bancario del Paese rimane solido e stabile. Il regolatore di mercato indiano ha dichiarato sabato che i mercati finanziari del Paese rimangono stabili e continuano a funzionare in modo trasparente ed efficiente.

Venerdì la State Bank of India ha dichiarato di non essere preoccupata per l’esposizione al gruppo Adani, ma che ulteriori finanziamenti ai suoi progetti saranno “valutati nel merito”.

Il segretario indiano per le dismissioni Tuhin Kanta Pandey ha dichiarato venerdì a Reuters che gli azionisti e i clienti di Assicurazioni non dovrebbero essere preoccupati per la sua esposizione al gruppo Adani.

Le azioni di Adani Enterprises sono scese del 9,6% il 6 febbraio, portando le perdite della sua capitalizzazione di mercato a quasi 28 miliardi di dollari dalla pubblicazione del rapporto dei venditori allo scoperto.

Adani Transmission Ltd è scesa del 10%, mentre Adani Green Energy Ltd, Adani Total Gas Ltd, Adani Power e Adani Wilmar hanno perso circa il 5%.

Adani Ports and Special Economic Zone è stato l’unico titolo in controtendenza, con un aumento dell’1,2%.

Lucia Giannini