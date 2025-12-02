INDIA. Il Grande Fratello non starà dentro gli smartphone Apple

Apple non prevede di ottemperare all’obbligo di precaricare i propri smartphone con un’app statale per la sicurezza informatica e comunicherà le sue preoccupazioni a Nuova Delhi.

Il governo indiano ha intimato in via confidenziale ad aziende come Apple, Samsung e Xiaomi di precaricare i propri telefoni con un’app chiamata Sanchar Saathi, o Communication Partner, entro 90 giorni. L’app ha lo scopo di tracciare i telefoni rubati, bloccarli e impedirne l’uso improprio.

Il governo desidera inoltre che i produttori garantiscano che l’app non venga disattivata. E per i dispositivi già presenti nella catena di fornitura, i produttori dovrebbero distribuire l’app sui telefoni tramite aggiornamenti software. Il Ministero delle Telecomunicazioni indiano ha successivamente confermato la mossa, descrivendola come una misura di sicurezza per combattere “un grave pericolo” per la sicurezza informatica.

L’opposizione e i sostenitori della privacy hanno criticato la mossa, affermando che si tratta di un modo per il governo di accedere ai 730 milioni di smartphone indiani.

In seguito alle critiche, il Ministro delle Telecomunicazioni indiano Jyotiraditya M. Scindia ha affermato martedì che l’app è un “sistema volontario e democratico”, aggiungendo che gli utenti possono scegliere di attivarla e possono “eliminarla facilmente dal proprio telefono in qualsiasi momento”.

Al momento, l’app può essere eliminata dagli utenti. Apple, tuttavia, non prevede di conformarsi alla direttiva e dirà al governo di non seguire tali obblighi in nessuna parte del mondo, poiché sollevano una serie di problemi di privacy e sicurezza per l’ecosistema iOS dell’azienda.

Nel contrastare la recente ondata di crimini informatici e hacking, l’India si sta unendo alle autorità di tutto il mondo, più recentemente in Russia, per elaborare norme che blocchino l’uso di telefoni rubati a fini di frode o di promozione di app di servizi governativi sostenute dallo Stato.

L’ordinanza ha suscitato scalpore sia dentro che fuori dal Parlamento, con diversi legislatori che hanno accusato il governo di aver introdotto un’app che fungerebbe da strumento di spionaggio. Rahul Gandhi, del principale partito di opposizione indiano, il Congresso, ha dichiarato di voler parlare dell’app in Parlamento.

Il Partito del Congresso ha chiesto la revoca dell’ordinanza. Il comunicato stampa del governo Modi afferma che l’app può aiutare a contrastare i casi di numeri IMEI duplicati o falsificati, che favoriscono truffe e abusi della rete.

“L’India ha un grande mercato di dispositivi mobili di seconda mano”, ha dichiarato il Ministero delle Telecomunicazioni in una nota di lunedì sera. “Sono stati osservati anche casi di dispositivi rubati o inseriti nella lista nera che vengono rivenduti”.

Mentre Apple controlla strettamente il suo App Store e il software proprietario iOS, cruciali per il suo business di servizi da 100 miliardi di dollari all’anno, Android di Google è open source, consentendo a produttori come Samsung e Xiaomi una maggiore libertà di modifica del proprio software.

La seconda fonte ha affermato che Apple non prevede di adire le vie legali o di prendere posizione pubblicamente, ma dirà al governo di non poter seguire l’ordinanza a causa di vulnerabilità di sicurezza.

L’ordinanza sull’app arriva mentre Apple è impegnata in una battaglia legale con un organismo di controllo indiano sulla legge antitrust nazionale. Apple ha affermato che rischia una multa fino a 38 miliardi di dollari in un caso.

Lucia Giannini

