INDIA. I monsoni hanno allagato l’India e le sue colture 

Le precipitazioni monsoniche in India quest’anno sono state le più alte dal 2020, con precipitazioni superiori alla media per tre mesi consecutivi, aiutando il paese a riprendersi dalla siccità dell’anno scorso, ha affermato lunedì il dipartimento meteorologico statale.

Il monsone annuale dell’India fornisce quasi il 70% della pioggia necessaria per irrigare le fattorie e rifornire bacini idrici e falde acquifere, ed è la linfa vitale di un’economia da quasi 3,5 trilioni di dollari. Senza irrigazione, quasi metà dei terreni agricoli indiani dipende dalle piogge che di solito vanno da giugno a settembre, riporta Reuters.

Le precipitazioni nel paese da giugno a settembre sono state pari al 107,6% della media di lungo periodo, le più alte dal 2020, secondo l’India Meteorological Department (IMD). L’India ha ricevuto l’11,6% di pioggia in più rispetto alla media a settembre, dopo il 9% e il 15,3% di pioggia sopra la media rispettivamente a luglio e agosto, come hanno mostrato i dati IMD.

Le piogge superiori alla media a settembre, derivanti da un ritiro ritardato dei monsoni, hanno danneggiato alcune colture seminate in estate come riso, cotone, soia, mais e legumi in alcune regioni dell’India.

Tuttavia, le piogge potrebbero anche aumentare l’umidità del suolo, favorendo la semina di colture seminate in inverno come grano, colza e ceci.

L’India aveva un disperato bisogno di buone piogge nel 2024 dopo il suo anno più secco in cinque anni nel 2023, che ha esaurito i livelli dei bacini idrici e ridotto la produzione di alcune colture. Ciò ha costretto Nuova Delhi a imporre limiti alle esportazioni di riso, zucchero e cipolle. La distribuzione delle precipitazioni è stata generalmente buona, il che ha aiutato gli agricoltori ad ampliare le aree sotto la maggior parte delle colture, ha affermato Ashwini Bansod, vicepresidente della ricerca sulle materie prime presso Phillip Capital India.

Sabato l’India ha revocato i limiti alle esportazioni di riso bianco non basmati. Ciò è avvenuto un giorno dopo che Nuova Delhi ha ridotto i dazi all’esportazione sul riso parboiled al 10%, sostenuta da un nuovo raccolto in arrivo e da maggiori scorte nei magazzini statali.

Lucia Giannini

