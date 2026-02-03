INDIA. Fotografia dello sviluppo, attraverso il bilancio federale 

Il Bilancio dell’Unione indiana per l’anno fiscale 2026-2027 è stato elaborato in un contesto di fragile crescita globale, rotte commerciali instabili e persistenti tensioni geopolitiche. Presentato il 1° febbraio 2026, il piano posiziona l’India come fonte di relativa stabilità in un momento in cui gli investitori stanno rivalutando il rischio nei mercati emergenti.

Secondo un discorso in parlamento del Ministro delle Finanze indiano Nirmala Sitharaman, il bilancio pone la credibilità macroeconomica al centro del documento, cercando di rassicurare i mercati sul fatto che il consolidamento fiscale rimanga intatto nonostante l’espansione delle priorità strategiche e di sviluppo. Il punto di partenza è stata la politica fiscale del governo, riporta BneIntelliNews.

Il ministero ha fissato la spesa totale per l’anno fiscale 2026-2027 a circa 53.500 miliardi di rupie indiane, prevedendo al contempo entrate non derivanti dal debito pari a circa 36.500 miliardi di rupie indiane. Ciò implica un obiettivo di deficit fiscale di circa il 4,3% del Prodotto Interno Lordo (PIL), leggermente inferiore rispetto all’anno fiscale 2025-2026.

Il percorso di avvicinamento rafforza anche un’ottica di normalizzazione, in un momento in cui molte economie avanzate continuano a lottare con un indebitamento elevato e un margine di manovra limitato. Anche le dinamiche del debito sono state evidenziate come un’ancora di mercato. Si prevede che il debito pubblico si ridurrà a circa il 55,6% del PIL, offrendo un ulteriore sostegno agli investitori obbligazionari diffidenti nei confronti dei rischi di rifinanziamento globali. L’enfasi sul consolidamento sostiene la banca centrale indiana, la Reserve Bank of India (RBI), riducendo la pressione sulla politica monetaria in un momento in cui i rischi di inflazione rimangono sensibili ai prezzi dell’energia e alle interruzioni dell’approvvigionamento. I funzionari prevedono che la crescita del credito segua il PIL nominale anziché accelerare in modo aggressivo, sostenendo la stabilità finanziaria. La spesa in conto capitale rimane la principale leva di crescita.

La spesa in conto capitale effettiva è stata stimata in circa 12,2 trilioni di rupie indiane, pari a circa il 3,1% del PIL. L’entità di tale importo sottolinea la convinzione del governo che gli investimenti infrastrutturali continuino a generare forti effetti moltiplicatori. Corridoi di trasporto, hub logistici, vie navigabili interne e potenziamenti ferroviari rappresentano la spina dorsale per l’aumento della produttività e l’espansione del settore privato nel medio termine. L’attenzione alle infrastrutture riflette anche il posizionamento competitivo. Comprimendo i costi della logistica e migliorando la connettività, i responsabili politici mirano a rafforzare l’attrattiva dell’India come destinazione per la produzione e la supply chain, in un contesto di evoluzione dei modelli di produzione globali.

Gli operatori di mercato considerano la persistenza di elevati investimenti pubblici come un segnale che il governo sta dando priorità alla competitività a lungo termine rispetto a un’ottica fiscale a breve termine. La difesa è emersa come una priorità parallela, plasmata dalle realtà della sicurezza regionale. Il Ministero della Difesa indiano ha ricevuto uno stanziamento di circa 7.850 miliardi di rupie indiane, con un aumento di circa il 15% rispetto all’anno precedente.

Gli investimenti in conto capitale all’interno di tale importo totale sono fissati a circa 2.190 miliardi di rupie indiane, destinati a programmi di modernizzazione che riguardano aeromobili, piattaforme navali e sistemi di propulsione. La spesa per le entrate, comprese le pensioni, rappresenta la parte restante. L’entità del bilancio della difesa porta la spesa militare a quasi il 2% del PIL, un livello spesso citato dagli strateghi come simbolicamente significativo. L’aumento è progettato per rafforzare la deterrenza e la prontezza operativa senza destabilizzare i saldi di bilancio. Gli investitori interpretano ampiamente l’approccio come calibrato, evitando il rischio che spese per la difesa nettamente più elevate possano escludere gli investimenti privati ​​o aumentare le pressioni inflazionistiche. La politica manifatturiera costituisce un altro pilastro fondamentale. L’India ha esteso e perfezionato il supporto a programmi industriali mirati selezionati, tra cui lo sviluppo dell’ecosistema dei semiconduttori nell’ambito della Missione India Semiconductor 2.0.

Le strutture doganali e fiscali su una serie di input importati sono state modificate per incoraggiare la creazione di valore aggiunto interno, in particolare nei settori dell’elettronica, dei materiali avanzati e dei beni strumentali. Ulteriori incentivi per i settori biofarmaceutico e chimico mirano a consolidare le industrie emergenti con una maggiore intensità tecnologica.

La competitività delle esportazioni è strettamente legata a queste misure. I produttori orientati all’esportazione trarranno vantaggio dalle continue esenzioni dai dazi e dalla chiarezza normativa volta a migliorare l’accesso ai mercati globali. Allo stesso tempo, il bilancio ha evitato ampie riforme strutturali nei mercati del lavoro o fondiario, una restrizione che ha reso alcuni investitori cauti. I mercati azionari hanno riflesso questa ambivalenza, reagendo inizialmente alle preoccupazioni relative alle imposte sulle transazioni e al ritmo delle riforme più profonde. L’agricoltura e lo sviluppo rurale sono stati affrontati attraverso misure mirate piuttosto che espansive. Gli stanziamenti per l’agricoltura, nel frattempo, sono aumentati di circa il 7% su base annua, con particolare attenzione alla diversificazione delle colture, all’orticoltura, alla pesca e alle attività connesse.

Interventi basati sulla tecnologia, come l’agricoltura di precisione e i progetti di irrigazione, sono stati enfatizzati come percorsi per aumentare i redditi senza ricorrere a sussidi di prezzo generalizzati. La strategia mira a sostenere la domanda rurale limitando al contempo lo squilibrio fiscale. I servizi e l’economia digitale hanno ricevuto un sostegno selettivo. Sono proseguiti i finanziamenti per l’istruzione pubblica digitale.

Maddalena Ingrao

