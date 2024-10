INDIA. Dopo l’incendio, Apple torna in Cina?

Apple potrebbe essere costretta a tornare in Cina per salvare le vendite della stagione a seguito di un incendio presso lo stabilimento di componenti per iPhone Apple del Tata Group nell’India meridionale.

L’incendio ha causato un arresto indefinito della produzione presso lo stabilimento Tata di Hosur nel Tamil Nadu, l’unico fornitore indiano di pannelli posteriori per iPhone e di alcune altre parti sia per il produttore a contratto Foxconn nel paese sia per il suo assemblaggio di iPhone in un altro stabilimento, riporta AF.

Le vendite locali stimate del mercato festivo indiano raggiungeranno 1,5 milioni di unità di modelli iPhone 14 e 15; la stagione festiva indiana va da fine ottobre a inizio novembre, e prevede che Apple avrà difficoltà a soddisfare fino al 15% di tale domanda a causa dell’incendio.

“Ci sarà un impatto del 10-15% sulla produzione di vecchi modelli di iPhone dall’India. Apple potrebbe compensare tale impatto importando più componenti e reindirizzando più inventario di esportazione verso l’India”, prosegue AF.

Oltre alle vendite locali, Tata, uno dei più grandi conglomerati indiani, ha anche esportato iPhone nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti, nonché alcune parti in Cina, per un valore complessivo di oltre 250 milioni di dollari, nell’anno fino al 31 agosto, come mostrano i dati doganali disponibili.

I fornitori Apple in genere hanno una scorta di pannelli posteriori per tre o quattro settimane, ma si pensa che Apple abbia probabilmente scorte per otto settimane e quindi non ci si sarebbe stato un impatto immediato.

Tuttavia, se la sospensione della produzione continuasse, la società statunitense potrebbe allestire un’altra linea di assemblaggio in Cina o aggiungere turni lì per garantire parti per i produttori di iPhone in India.

Le interruzioni della catena di fornitura in generale hanno gettato un’ombra sulla spinta del primo Ministro Narendra Modi ad attrarre investitori stranieri verso il programma “Make in India”, in particolare nel settore dell’elettronica.

Apple si è diversificata oltre la Cina, ma l’anno scorso diversi incendi in India hanno costretto i fornitori Foxlink e Pegatron a interrompere brevemente le operazioni, con le autorità che hanno scoperto che gran parte delle attrezzature antincendio presso la struttura di Foxlink non erano funzionanti. Anche i contractor Wistron e Foxconn sono stati colpiti da disordini sindacali negli ultimi anni.

Tata è tra i nuovi fornitori di Apple in India, che gli analisti stimano contribuirà al 20-25% delle spedizioni totali di iPhone globali quest’anno, rispetto al 12-14% dell’anno scorso.

Lo stabilimento colpito dall’incendio impiegava 20.000 lavoratori. Un’altra unità nello stesso complesso Tata avrebbe dovuto iniziare a produrre iPhone completi entro la fine dell’anno e non è chiaro se l’incidente causerà un ritardo.

Tata ha un altro stabilimento per la produzione di iPhone vicino a Bengaluru, acquisito da Wistron l’anno scorso, e un secondo nel Tamil Nadu, vicino a Chennai, che acquisirà da Pegatron.

Lucia Giannini

