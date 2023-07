INDIA. Disarticolata rete di operativi Daesh

Lo Stato Islamico è ancora vivo in India che sembra essere diventata il nuovo terreno fertile per reclutamento e la propaganda on line. L’Agenzia investigativa nazionale indiana (NIA) lunedì 3 luglio ha disarticolato una cellula ISIS nel Maharashtra arrestando quattro accusati di presunta promozione di attività terroristiche a favore di Daesh.

I quattro sono stati arrestati in seguito a raid della NIA a Mumbai, Thane e Pune. Gli accusati sono stati identificati come Tabish Nasser Siddiqui, un residente di Nagpada, Zubair Noor Mohammed Shaikh alias Abu Nusaiba di Kondhwa, Pune, Sharjeel Shaikh e Zulfikar Ali Barodawala di Padgha, Thane.

I raid della NIA hanno seguito input credibili dell’intelligence secondo cui Siddiqui, Shaikh, Sharjeel e Barodawala e i loro associati avevano presumibilmente reclutato giovani e li avevano addestrati a fabbricare ordigni esplosivi improvvisati e armi. Gli accusati avrebbero anche condiviso materiale rilevante, tra cui “kit fai da te”, tra di loro per la fabbricazione di IED e la fabbricazione di armi leggere, pistole, ecc., ha aggiunto la polizia, riporta Indian Express.

Inoltre, su indicazioni dei loro mandanti ISIS presumibilmente all’estero, gli accusati avrebbero anche creato contenuti mediatici, che sono stati pubblicati sulla rivista Voice of Hind.

Un funzionario ha affermato di aver registrato un caso il 28 giugno in relazione all’ISIS Maharashtra in seguito al quale sono state condotte perquisizioni nelle case degli accusati in cinque località. Il NIA ha affermato di aver sequestrato diversi materiali incriminanti, come gadget elettronici e diversi documenti relativi all’ISIS, durante le perquisizioni nelle case degli imputati. Un funzionario ha dichiarato: «Il materiale sequestrato ha messo in luce i legami forti e attivi degli accusati con l’ISIS e i loro sforzi per motivare i giovani vulnerabili a promuovere l’agenda anti-indiana dell’organizzazione terroristica».

La polizia ha detto che le indagini preliminari hanno stabilito i diversi legami tra le diverse denominazioni dell’ Stato Islamico in differenti aree del paese.

Maddalena Ingrao