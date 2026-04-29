INDIA. Delhi punta a prendere il posto di Mosca nella vendita di armi

L’India punta a sostituire la Russia nel mercato internazionale degli armamenti, in un contesto di crescente spesa globale per la difesa.

Stando a Reuters, per raggiungere questo obiettivo, l’India sta ampliando le capacità della Export-Import Bank (EXIM), banca statale che offre prestiti a lungo termine e a basso costo ai potenziali acquirenti.

Nuova Delhi aumenterà inoltre significativamente il numero di addetti militari nelle sue missioni diplomatiche all’estero, nell’ambito di un nuovo programma che vedrà il governo negoziare direttamente alcuni accordi per la fornitura di armi.

Nuova Delhi si sta concentrando in particolare sui governi che da tempo dipendono dalla Russia per gli armamenti. Sta focalizzando la sua strategia di esportazione di armi su Africa, Sud America e paesi del Sud-est asiatico, riporta Militarnyi. Uno dei punti di svolta è stata l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022.

Gli arsenali occidentali di riserva sono stati spediti in Ucraina, mentre le fabbriche russe producevano munizioni quasi esclusivamente per il proprio sforzo bellico. Ciò ha costretto le altre nazioni che storicamente si erano affidate a Washington e Mosca, i due maggiori esportatori di armi al mondo, a cercare disperatamente alternative.

I dati governativi mostrano che l’India ha prodotto armi per un valore di 14,8 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2023-2024, con un aumento del 62% rispetto al 2020.

Il governo Modi si è posto l’obiettivo di raddoppiare le esportazioni di armi e attrezzature, portandole a 6 miliardi di dollari entro il 2029. I funzionari hanno iniziato a organizzare incontri tra delegazioni straniere e produttori di armi nazionali.

L’India spera che le vendite vadano oltre le munizioni, le armi leggere e i componenti per la difesa che attualmente costituiscono gran parte delle sue esportazioni militari.

Secondo Reuters, Delhi ha mancato l’obiettivo di 3,5 miliardi di dollari di vendite di armi per l’ultimo anno fiscale di circa un terzo, ma si tratta comunque di un aumento significativo rispetto ai 230 milioni di dollari di armi e componenti per la difesa esportati dieci anni fa.

In un periodo di bilanci globali ristretti e di crescente domanda nel settore della difesa, l’India si sta proponendo, in parte, come produttore a costi relativamente bassi.

L’India può produrre munizioni per artiglieria da 155 mm a un costo di circa 300-400 dollari l’una, secondo due fonti indiane, mentre le equivalenti europee vengono vendute a oltre 3.000 dollari. Alcune aziende indiane hanno anche venduto obici a circa 3 milioni di dollari ciascuno, ha affermato una di esse, ovvero circa la metà del costo di una versione di fabbricazione europea.

L’India prevede di utilizzare l’aumento dei finanziamenti per le esportazioni di armi tramite EXIM, che ha registrato un portafoglio prestiti di 18,32 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2023-24, per far risalire la catena del valore dei suoi prodotti.

Delhi ha già eroso, ad esempio, il monopolio russo sulla fornitura di armi all’Armenia. Secondo i dati dello Stockholm International Peace Research Institute, tra il 2022 e il 2024 l’India ha venduto il 43% delle armi importate dall’Armenia, rispetto a una quota pressoché nulla tra il 2016 e il 2018.

Anna Lotti

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