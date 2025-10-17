INDIA. Cresce la tensione in Ladakh, regione tra Cina e Pakistan

La tensione bolle nella regione indiane del Ladakh: si fanno sempre più forti le richieste di una maggiore rappresentanza politica, di protezione demografica per le tribù locali e di tutela culturale e posti di lavoro per i giovani.

Queste tensioni sono esplose il 24 settembre, quando una protesta pacifica per queste rivendicazioni di lunga data è sfociata in violenza, riporta Strait Times.

Quattro persone sono state uccise quando la polizia ha aperto il fuoco e più di 70 sono rimaste ferite a Leh, capitale regionale, con decine di persone arrestate. La protesta pone una sfida fondamentale per il governo in una zona di confine critica e accresce l’urgenza di rispondere alle richieste della popolazione del Ladakh. I confini del Ladakh sono contesi dalla Cina a est e dal Pakistan a nord e a ovest. Stretto tra i due maggiori rivali dell’India nella regione, è fondamentale per la sicurezza nazionale dell’India.

Nel 2020, truppe indiane e cinesi si sono scontrate nella valle di Galwan. Sul confine settentrionale del Ladakh si trova il ghiacciaio Siachen, definito il campo di battaglia più alto del mondo tra India e Pakistan, e a ovest si trova Kargil, dove i due paesi hanno combattuto nel 1999.

Le radici dell’attuale rabbia risalgono al 2019, quando il governo indiano revocò l’articolo 370 della Costituzione, privando il Jammu e Kashmir della sua autonomia e creando il Territorio dell’Unione del Ladakh. Questa decisione significò che il Ladakh non faceva più parte dello stato del Jammu e Kashmir. Inizialmente, gli abitanti di Leh, a maggioranza buddista, festeggiarono.

Molti ritenevano che la regione, con la sua cultura e la sua geografia uniche, fosse finalmente emersa dall’ombra del Jammu a maggioranza indù e del Kashmir a maggioranza musulmana. Ma quell’entusiasmo cedette presto il passo alla disillusione, poiché gli abitanti del posto percepirono un’ulteriore erosione dei propri diritti.

Il nuovo territorio dell’Unione fu posto, senza un proprio organo legislativo, sotto il controllo di un Vicegovernatore nominato da Nuova Delhi. Quando faceva parte del Jammu e Kashmir, il Ladakh aveva una rappresentanza nell’assemblea legislativa statale. Ora, la sua popolazione di 274.289 abitanti, secondo l’ultimo censimento del 2011, divisa principalmente tra Kargil e Leh, a maggioranza musulmana, ha un solo parlamentare.

Al centro delle rivendicazioni locali c’è la statualità con un’assemblea e l’inclusione del Ladakh nel Sesto Allegato della Costituzione indiana, una disposizione che garantisce un’autonomia speciale alle aree tribali, consentendo loro di controllare la terra, le foreste e le usanze locali attraverso consigli eletti.

La violenza del 24 settembre è scoppiata dopo due settimane di manifestazioni pacifiche.

Migliaia di persone si sono presentate quel giorno e alcuni testimoni hanno riferito che una parte della folla, in particolare una parte dei giovani, si è agitata sempre di più e ha iniziato a lanciare pietre contro la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni e colpi d’arma da fuoco. La sede locale del partito al governo Bharatiya Janata Party e un edificio governativo sono stati incendiati nel caos.

Mentre la gente del posto considerava eccessivi gli spari e accusava la polizia e la Central Reserve Police Force di non essere intervenute tempestivamente per arginare la violenza, il Ministero degli Interni ha dichiarato in un comunicato che la folla era diventata violenta e che sparare era “inevitabile”.

E se le proteste possono riguardare la rappresentanza politica e la tutela culturale delle fasce più anziane della popolazione, per i giovani riguardano anche la preoccupazione per la disoccupazione. La promessa di posti di lavoro in seguito alla creazione del territorio dell’Unione non si è concretizzata.

Il turismo, la spina dorsale dell’economia locale, continua a fornire reddito, ma i posti di lavoro governativi, l’unica altra fonte di occupazione, rimangono scarsi. Secondo i dati ufficiali, il tasso di disoccupazione tra i laureati è salito al 26,5% nel 2022-2023, il doppio della media nazionale indiana, dal 9,8% dell’anno precedente (2021-2022).

