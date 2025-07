INDIA. Aumenta l’import di greggio da Brasile e USA

L’India ha aumentato notevolmente le sue importazioni di petrolio greggio dagli Stati Uniti e dal Brasile nella prima metà del 2025.

Le spedizioni di greggio dagli Stati Uniti all’India sono aumentate del 51% su base annua, raggiungendo i 271.000 barili al giorno tra gennaio e giugno, rispetto ai 180.000 barili al giorno dell’anno precedente, mentre le importazioni dal Brasile sono aumentate dell’80%, raggiungendo i 73.000 barili al giorno, rispetto ai 41.000 barili al giorno dello stesso periodo del 2024. Si tratta dei tassi di crescita più elevati nell’intero portafoglio di importazioni dell’India, a sottolineare una svolta decisiva verso i barili dell’emisfero occidentale, secondo i dati di S&P Global Commodity Insights, riporta MercoPress.

L’aumento è il risultato di molteplici sviluppi convergenti. Le raffinerie statali indiane hanno cercato di proteggere gli approvvigionamenti dalla volatilità dell’OPEC+ e dalle perturbazioni in Medio Oriente. La riduzione dei prelievi cinesi di greggio statunitense ha aperto opportunità sul mercato spot, mentre le tariffe di trasporto dal bacino atlantico sono diminuite, migliorando l’economia dell’arbitraggio.

Anche l’impegno diplomatico ha giocato un ruolo importante. Il Ministro del Petrolio Hardeep Singh Puri ha incontrato i funzionari brasiliani del settore energetico all’inizio di quest’anno e la visita del Primo Ministro Narendra Modi a Washington ad aprile ha incluso la cooperazione energetica tra i punti chiave dell’agenda.

La Russia ha mantenuto la sua posizione di vertice con 1,67 milioni di barili al giorno nel primo semestre del 2025, sebbene la crescita si sia stabilizzata. I volumi iracheni e sauditi sono diminuiti marginalmente, mentre le spedizioni nigeriane sono aumentate del 26%, raggiungendo i 158.000 barili al giorno.

Si ritiene che l’India abbia raddoppiato i prelievi di greggio, in parte come segnale ai responsabili politici statunitensi in un contesto di pressioni commerciali. I negoziati tariffari più ampi sono ancora in corso.

Una sospensione temporanea di 90 giorni su alcuni dazi tra Stati Uniti e India, emanata ad aprile, scadrà ad agosto e il commercio energetico è ora una merce di scambio fondamentale, mentre i colloqui entrano in una fase delicata.

Lucia Giannini

