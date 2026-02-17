INDIA. Adani Group investe nei data center IA

Adani Enterprises ha annunciato il 17 febbraio che investirà 100 miliardi di dollari per costruire data center alimentati da fonti rinnovabili e predisposti per l’intelligenza artificiale entro il 2035, posizionando l’India come uno dei principali concorrenti nella corsa globale all’intelligenza artificiale.

L’India ha assistito a un’impennata nella spesa per infrastrutture di intelligenza artificiale, con attori globali come Google, Amazon, Meta Platforms e Microsoft che stanno incrementando gli investimenti, insieme ad aziende nazionali come Reliance e TCS, riporta Reuters.

Le principali aziende, tra cui Reliance e Adani Group, si stanno muovendo rapidamente per cogliere le vaste opportunità offerte dalle aziende che si allineano a quello che è considerato un importante fattore dirompente.

Adani ha affermato che si prevede che l’investimento genererà ulteriori 150 miliardi di dollari in settori correlati, tra cui la produzione di server e le piattaforme cloud sovrane. Insieme, si prevede che ciò creerà un ecosistema di infrastrutture di intelligenza artificiale da 250 miliardi di dollari in India nel corso del decennio, ha aggiunto.

Finora rimasti ai margini del boom dell’IA a causa dell’assenza di una significativa capacità produttiva di chip, i data center rappresentano per l’India la migliore opportunità di lasciare il segno sulla scena globale. L’investimento svilupperà un modello che collegherà energie rinnovabili, resilienza della rete elettrica e calcolo basato sull’IA, secondo Adani. “Per decenni abbiamo importato tecnologia. Ora stiamo costruendo la spina dorsale”, ha dichiarato il presidente Gautam Adani in un post su X. “L’India non seguirà il secolo dell’IA. Sarà l’India a plasmarlo”.

Il conglomerato ports-to-power sfrutterà la sua attuale capacità di data center da 2 gigawatt e la porterà a 5 GW per creare la più grande piattaforma di data center integrata al mondo, ha affermato, senza fornire una tempistica. Inoltre, Adani investirà 55 miliardi di dollari per espandere il suo portafoglio di energie rinnovabili, che includerà uno dei più grandi sistemi di accumulo di energia a batteria al mondo.

Adani ha una partnership esistente con Google, che si è impegnata a investire 15 miliardi di dollari in cinque anni per costruire un data center per l’IA, il suo più grande investimento di sempre in India. L’azienda ha dichiarato martedì che amplierà la sua partnership esistente con Walmart e aprirà una nuova piattaforma Flipkart per sviluppare un secondo data center per l’IA.

È inoltre in trattative con altri importanti attori per la creazione di campus su larga scala in tutta l’India, ha affermato, senza fornire ulteriori dettagli.

Lucia Giannini

