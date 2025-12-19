INDIA. Accordo di sviluppo agricolo con l’Argentina

Il Consiglio Indiano per la Ricerca Agricola, ICAR, e l’Istituto Nazionale di Tecnologia Agricola Argentino, INTA, hanno firmato un accordo bilaterale sulla collaborazione agricola nella gestione delle risorse naturali e nell’agronomia sostenibile, che comprende la lavorazione a zero, la meccanizzazione, la microirrigazione e la fertirrigazione.

Il patto riguarda anche la biotecnologia vegetale e animale, il miglioramento del bestiame, le tecnologie di produzione per colture temperate e tropicali, l’agricoltura digitale, le misure di biosicurezza e fitosanitarie e lo sviluppo della filiera, come riporta MercoPress.

L’attuazione avverrà attraverso la ricerca congiunta, lo scambio di germoplasma, la partecipazione di esperti, programmi di formazione strutturati e visite di studio per la produzione di ortaggi in serra, la floricoltura e la frutticoltura nelle zone temperate.

Allo stesso modo, è stato spiegato, l’accordo si estende ad aree quali la fisiologia post-raccolta, lo sviluppo di alimenti funzionali, la diagnostica veterinaria, l’allevamento di precisione, le tecnologie di utilizzo dei rifiuti, il miglioramento dei mangimi attraverso microrganismi, l’agricoltura digitale e i sistemi sanitari e fitosanitari.

Lo scambio di germoplasma includerà soia, girasoli, mais, mirtilli, agrumi, papaya selvatica e specie di guava, oltre a colture orticole selezionate, hanno inoltre affermato le autorità.

Il Ministero indiano ha aggiunto che entrambi i Paesi stanno inoltre approfondendo la cooperazione nelle filiere dei semi oleosi e delle leguminose, nella meccanizzazione agricola e nello sviluppo della filiera orticola, con infrastrutture e scambio di sementi.

In termini di salute delle piante e degli animali, sono previste strategie di eradicazione dell’afta epizootica (FMD) specifiche per regione e una maggiore collaborazione nella sorveglianza e nel controllo delle locuste attraverso scambi tecnici e buone pratiche.

Inoltre, entrambe le parti hanno ribadito il loro impegno per un partenariato scientifico bilaterale e hanno concordato di condurre un monitoraggio e una revisione annuali per garantirne l’attuazione efficace e i progressi.

Nuova Delhi ha di fatto superato l’UE nei rapporti agricoli con il Sud America.

Lucia Giannini



