INDIA. Accordi energetico-nucleari con l’Australia di Albanese

Il 9 luglio, India e Australia hanno firmato una serie di importanti accordi in materia di energia nucleare civile, sicurezza marittima e minerali critici. Il Primo Ministro Narendra Modi e il suo omologo australiano Anthony Albanese hanno sottolineato l’importanza della loro partnership per garantire la pace nell’Indo-Pacifico. Dopo ampi colloqui, le due parti hanno presentato una dichiarazione congiunta su difesa e sicurezza, una dichiarazione congiunta sui legami energetici e una tabella di marcia per la cooperazione in ambito cibernetico, tecnologie critiche e catene di approvvigionamento.

Gli accordi includono un patto sull’energia nucleare civile che consentirà la fornitura commerciale di uranio dall’Australia all’India per i progetti nucleari di Nuova Delhi. I due Paesi hanno inoltre deciso di accelerare i lavori sul proposto Accordo di Cooperazione Economica Globale (CEC) e su un patto bilaterale per la protezione degli investimenti, intensificando al contempo la cooperazione nei settori della difesa, della cantieristica navale e dei minerali critici, come l’uramio, riporta India Today.

Modi ha incontrato Albanese il giorno successivo al suo arrivo in Australia dall’Indonesia, seconda tappa del suo tour in tre Paesi, volto a rafforzare i legami commerciali e di difesa in un contesto geopolitico sempre più frammentato. Nella sua dichiarazione alla stampa, Modi ha affermato: “Oggi abbiamo firmato un importante accordo nel campo dell’energia nucleare. Questo aprirà la strada alle forniture di uranio dall’Australia all’India e darà nuovo impulso ai nostri obiettivi in ​​materia di energia pulita”. Ha aggiunto: “La nostra cooperazione nel settore dei minerali critici è vitale per la nostra sicurezza strategica e per la transizione verso l’energia pulita. Con questo in mente, oggi abbiamo lanciato la Partnership Australia-India su sicurezza informatica, tecnologie critiche e catene di approvvigionamento”. Modi ha anche affermato che entrambe le parti collaboreranno alla creazione di un corridoio per i minerali critici.

Riferendosi al crescente impegno nel settore della difesa, Modi ha sottolineato l’importanza di un Indo-Pacifico libero e stabile. Le nuove iniziative per rafforzare i legami in materia di difesa giungono in un contesto di crescente preoccupazione per la crescente dimostrazione di forza militare della Cina nell’Indo-Pacifico. “L’Indo-Pacifico non è solo la confluenza di due oceani. Simboleggia anche le aspirazioni condivise di democrazie affini come l’India e l’Australia”, ha affermato. “Oggi abbiamo rilasciato un’importante Dichiarazione congiunta per rafforzare la cooperazione in materia di difesa e sicurezza. Attraverso il Corridoio per l’innovazione della difesa India-Australia, lavoreremo per mettere in contatto startup e industrie del settore della difesa”, ha affermato. Modi ha aggiunto che la Roadmap per la collaborazione in materia di sicurezza marittima tra India e Australia darà nuovo impulso agli sforzi congiunti nell’Indo-Pacifico e ha concluso: “Procederemo insieme anche nei settori della costruzione, riparazione e manutenzione navale”.

Modi ha anche affermato che India e Australia riconoscono che il terrorismo rappresenta una seria sfida “non solo per un singolo Paese, ma per tutta l’umanità”. “Pertanto, la nostra lotta contro il terrorismo è condivisa, la nostra determinazione incrollabile e la nostra cooperazione continua a rafforzarsi”, ha affermato. “Crediamo inoltre che le tensioni e i conflitti che imperversano in molte parti del mondo possano essere risolti solo attraverso il dialogo e la diplomazia. Insieme, rafforzeremo ulteriormente la pace, la stabilità, la libertà di navigazione e un ordine basato sulle regole in tutta la regione indo-pacifica”, ha concluso. Nel suo intervento, Albanese ha affermato che la relazione tra Australia e India “non è mai stata così importante come lo è oggi”. Ha aggiunto che l’accordo sull’energia nucleare faciliterà le esportazioni di uranio dall’Australia all’India per scopi pacifici. “L’accordo agevola le esportazioni di uranio australiano verso l’India, contribuendo ad aumentare la quota di capacità di produzione di energia da fonti non fossili e fornendo un mercato aggiuntivo per il settore delle risorse australiano”, ha dichiarato.

Albanese ha affermato che, a sei anni dall’inizio del partenariato strategico, i legami “non sono mai stati così forti” e che entrambe le parti sono concentrate sull’approfondimento e la diversificazione della relazione. “Oggi abbiamo fatto proprio questo, in tutti gli ambiti della nostra relazione. Con nuovi accordi storici, stiamo ampliando la nostra collaborazione nei settori della difesa e della sicurezza, dell’istruzione, della scienza e della tecnologia, della sicurezza energetica e dei minerali critici”, ha affermato. Ha aggiunto che la dichiarazione congiunta sulla cooperazione in materia di difesa e sicurezza rafforzerà il “partenariato pratico” e ha concluso: “L’Australia considera l’India un partner di sicurezza di prim’ordine e la dichiarazione riflette il nostro impegno condiviso per una regione indo-pacifica pacifica, stabile e prospera”. “Potremo rafforzare il coordinamento strategico, aumentare la complessità delle nostre esercitazioni di difesa e sviluppare ulteriormente l’interoperabilità tra le nostre forze di difesa”, ha affermato. Nel complesso, gli accordi hanno segnato un ampio sforzo da parte di India e Australia per espandere la cooperazione in materia di energia, commercio, tecnologia e difesa.

Tommaso Dal Passo

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