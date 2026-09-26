Il Mediterraneo si incontra in Campidoglio: cinque Paesi a confronto con le imprese italiane

Lunedì 28 settembre, nella Sala della Protomoteca, delegazioni di Albania, Croazia, Egitto, Grecia e Tunisia dialogheranno con istituzioni e operatori economici su logistica, intelligenza artificiale, agroalimentare, turismo e cultura.

Un porto può avvicinare due mercati. Un’impresa può trovare un partner oltre l’Adriatico. Un progetto culturale può dare a persone di Paesi diversi una ragione per incontrarsi ancora. Il Mediterraneo delle relazioni concrete sarà al centro di *“Il Campidoglio incontra il Mediterraneo – Diplomatic & Business Dialogues”, in programma lunedì **28 settembre 2026* nella Sala della Protomoteca, a Roma.

Dopo la prima edizione, l’appuntamento torna con cinque Paesi — Albania, Croazia, Egitto, Grecia e Tunisia — e un obiettivo: mettere allo stesso tavolo rappresentanze diplomatiche, istituzioni, imprese e mondo accademico per individuare possibilità di collaborazione. Il programma prevede panel, incontri tra operatori e momenti di confronto diretto tra delegazioni.

L’iniziativa è ideata e coordinata dal giornalista Alberto Sichel. A ospitarla saranno l’onorevole Francesca Leoncini e l’onorevole Valerio Casini; la moderazione è affidata alla giornalista Rai Roberta Spinelli. È annunciato il coinvolgimento delle rappresentanze diplomatiche dei cinque Paesi e di esponenti delle istituzioni italiane, con particolare riferimento alla Farnesina e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il primo terreno di confronto sarà quello dei *trasporti e della logistica. Porti, infrastrutture e collegamenti incidono sulla capacità delle imprese di raggiungere nuovi mercati e sulla tenuta delle filiere. Un secondo panel affronterà il rapporto tra intelligenza artificiale ed economia, guardando alle applicazioni dell’innovazione e alle opportunità di investimento. Tra gli interventi annunciati figurano Michele Sangion di Vection Technologies, Simona Petrozzi di Terziario Donna Confcommercio, Wissem El Hani di FIPA Tunisia, il console generale onorario di Grecia ad Ancona Dimitrios Beligiannis, Francesca Alicata di SIMEST e Xohana Hudhra del Ministero dell’Economia e dell’Innovazione albanese.

L’agroalimentare porterà al tavolo il tema degli scambi tra sistemi produttivi e territori. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Anis Basti, direttore CEPEX per l’Italia, di Gamal Mahmoud Atta Mohamed, vice capo missione dell’Ambasciata egiziana in Italia, e di Flavio Pezzoli, direttore operativo del Centro Agroalimentare Roma.

A turismo e cultura sarà dedicato il quarto panel. Il confronto annunciato coinvolgerà rappresentanti dei settori turistici di Albania, Croazia, Tunisia e Grecia, insieme alla rappresentanza diplomatica egiziana. Accanto alla promozione delle destinazioni, il tema sarà la possibilità di costruire progetti condivisi tra territori che si affacciano sullo stesso mare.

Gli incontri one-to-one e le attività di networking saranno la parte più operativa della giornata: il momento in cui una conversazione potrà diventare un contatto da sviluppare. Sarà questo, oltre agli interventi pubblici, il banco di prova dell’iniziativa. Il dialogo tra le sponde del Mediterraneo acquista valore quando alle idee seguono relazioni capaci di durare oltre l’evento.

Redazione

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