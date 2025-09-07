IA. Una rivoluzione molto dolorosa*

Ben oltre il cambiamento climatico, la preoccupazione più grande dell’umanità su scala globale, almeno tra coloro che esercitano la propria facoltà di pensare e riflettere, risiede nell’inarrestabile avanzata dell’intelligenza artificiale.

Ciò è sempre più evidente per gli analisti di tutto il mondo, in particolare nordamericani, che già prevedono apertamente che siamo sull’orlo di una vera e propria rivoluzione universale, il cui sviluppo sarà estremamente doloroso.

La domanda è semplice: la combinazione di intelligenza artificiale e robotica moltiplicherà esponenzialmente l’automazione, gettando centinaia, se non miliardi, di persone nella disoccupazione. Ogni giorno che passa, un nuovo settore viene minacciato nel suo complesso, andando ad aumentare la già lunga lista di traduttori, analisti di dati, programmatori, grafici, consulenti fiscali, analisti finanziari, venditori, operatori di call center, autisti, piloti, macchinisti e così via, che non saranno in alcun modo in grado di competere con la schiacciante potenza produttiva delle macchine.

Il dibattito non è nuovo e ogni grande cambiamento nella storia, grazie alla scoperta e all’implementazione di nuove tecnologie diffuse, ha portato a chiari miglioramenti nelle tecniche di lavoro e alla liberazione e trasformazione dei vecchi lavoratori, con il loro corrispondente trasferimento a nuovi lavori e attività lavorative.

Tutte queste mutazioni storiche globali si sono verificate superando la consueta resistenza al cambiamento, ma, soprattutto, in molti casi, hanno posto molti esseri umani ai margini della società. In altre parole, quei contingenti di persone sono diventati “materiale in eccesso” per l’umanità, che ha proceduto a liberarsi di questo fardello attraverso l’autopurificazione. Decimando così la popolazione esistente, la peste e molte altre epidemie hanno avuto questo effetto purificante, sebbene il metodo più comune, per la sua costanza e persistenza nel corso dei secoli, sia stato senza dubbio la guerra.

Ciò comporta la più radicale delle soluzioni, poiché, oltre a “sbarazzarsi” di gran parte della popolazione “in eccesso”, la sua natura radicale giustifica la fine, se non di tutti, di gran parte dei diritti di cui quella popolazione godeva prima del crollo. Vale a dire, l’attuazione di nuovi ordini, guidata dall’emergere di indiscutibili progressi tecnologici, è stata ottenuta attraverso la coercizione o, più decisamente, attraverso una vittoria finale dopo diversi anni di tragedia bellica. Ciò è particolarmente vero quando tale progresso si traduce anche in un potenziale vantaggio per un paese o un’alleanza di paesi rispetto ai suoi rivali, perché qualsiasi progresso tecnologico è un fattore innegabile a favore della propria leadership.

I più ottimisti si aggrappano all’idea che, mentre la maggior parte dei posti di lavoro che conosciamo oggi saranno distrutti nei prossimi cinque anni, nuovi posti di lavoro che non comprendiamo né immaginiamo sostituiranno quelli vecchi. Tuttavia, si sta diffondendo l’impressione che, a questo punto della storia umana, la distruzione di posti di lavoro sarà molto più rapida e intensa della creazione di nuovi, il che significa che ci saranno conseguenze politiche e sociali molto dure, che sicuramente si riverseranno. La transizione, quindi, sarà molto dura e si concluderà, ovunque esista, con ciò che resta di uno stato sociale che non avrà le risorse per prendersi cura di tutti coloro che ne avranno bisogno.

Né sembra una coincidenza che stiamo assistendo a una costante deriva autoritaria in tutto il mondo, a entrambi gli estremi dello spettro politico. La crisi incombente, o i cui inizi siamo già immersi, sarà terreno fertile per l’emergere in tutto il loro splendore dei populismi più radicali.

È anche evidente che esiste una tendenza diffusa tra la popolazione mondiale ad accettare limitazioni delle proprie libertà in cambio di un certo grado di prosperità economica e sicurezza personale. Un modello ben esemplificato dalla Cina, ma che molti occidentali sarebbero disposti ad accettare. Pertanto, oltre a Trump, altri leader occidentali hanno iniziato a imitarlo, partendo ovviamente dall’opzione più semplice: spacciare la necessità di perdere diritti e libertà in nome di una presunta maggiore sicurezza, ignorando l’altro lato del compromesso: la prosperità. Senza dubbio perché nessuno oggi, nemmeno gli Stati Uniti, può garantirla con certezza ai propri cittadini.

*Questo articolo è comparso per la prIma volta sulla rivista spagnola Atalayar. Lo ripubblichiamo con autorizzazione dell’autore. Per leggere l’originale cliccare qui

Pedro Gonzales

