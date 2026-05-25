IA. Il Papa contro le Major tecnologiche: Occorre mettere l’Umanità al centro di questo sviluppo tecnologico

Papa Leone X ha esortato i governi a rallentare e regolamentare attentamente lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale nel suo primo importante documento, pubblicato lunedì, avvertendo che questi diffondono disinformazione, privilegiano i conflitti e rischiano di condurre il mondo su un sentiero di guerre senza fine.

Il papa ha anche espresso preoccupazione, durante un evento in Vaticano per la presentazione dell’enciclica testo, per il fatto che alcuni sistemi d’arma autonomi si siano evoluti “praticamente oltre ogni capacità umana di controllo”. All’evento ha partecipato anche Chris Olah, co-fondatore di Anthropic, una delle principali aziende al mondo nel campo dell’intelligenza artificiale, riporta Reuters. Leone, che negli ultimi mesi ha adottato un tono più deciso e si è attirato le ire del presidente statunitense Donald Trump dopo aver criticato la guerra all’Iran, ha rivolto una serie di accorati appelli ai leader mondiali nell’enciclica.

Leone XVI ha chiesto che la proprietà dei dati sull’IA non sia lasciata esclusivamente in mani private, che i responsabili politici proteggano i diritti dei lavoratori e mettano al sicuro i bambini da questa tecnologia, e ha sollecitato un rallentamento della concorrenza tra le aziende di IA: ”Ciò che serve è un coinvolgimento politico più attivo, capace di rallentare le cose quando tutto sta accelerando”, ha affermato Leone nel in Magnifica Humanitas. Il Papa ha auspicato “quadri giuridici solidi, una supervisione indipendente, utenti informati e un sistema politico che non abdichi alle proprie responsabilità”.

Magnifica Humanitas, che ha come tema principale l’intelligenza artificiale, deplora il numero di guerre che sconvolgono il mondo, lamentato l’indebolimento delle organizzazioni multilaterali e avvertito che i profitti dell’industria bellica sono una delle forze trainanti dei conflitti. “Gli ultimi 60 anni sono stati caratterizzati da conflitti di una brutalità sconvolgente, che spesso hanno colpito le popolazioni civili su vasta scala”, ha affermato Leone nel testo in lingua inglese.

Le stime di Wall Street su quanto le grandi aziende tecnologiche potrebbero spendere per implementare l’intelligenza artificiale continuano a crescere: «L’umanità sta scivolando in una cultura violenta del potere, dove la pace non appare più come una responsabilità da assumersi, ma come un fragile intervallo tra i conflitti», ha affermato.

Durante l’evento in Vaticano di lunedì, il co-fondatore di Anthropic, Olah, ha ringraziato Leone per aver affrontato i problemi sollevati dalle nuove tecnologie dirompenti. Ha affermato che aziende come la sua sono soggette a forti pressioni commerciali e necessitano di un controllo esterno: «Ogni laboratorio di intelligenza artificiale all’avanguardia, inclusa Anthropic, opera all’interno di un insieme di incentivi e vincoli che a volte possono entrare in conflitto con il fare la cosa giusta», ha detto Olah. Anthropic è l’azienda che produce gli strumenti di intelligenza artificiale Claude.

Nella sua enciclica, Leone ha anche rilasciato una delle dichiarazioni più chiare finora pronunciate da un Papa nel ripudiare la teoria della guerra giusta, una dottrina che la Chiesa ha utilizzato almeno dal V secolo per valutare i conflitti globali e invocata anche dall’amministrazione Trump, tra cui il vicepresidente JD Vance, cattolico, per giustificare la guerra contro l’Iran. La teoria della ‘guerra giusta’, fin troppo spesso usata per giustificare qualsiasi tipo di conflitto, è ormai superata”, ha scritto Leo. “L’uso della forza, della violenza e delle armi riflette una povertà relazionale che ha sempre conseguenze disastrose per le popolazioni civili”.

Leo ha anche espresso la preoccupazione che i leader possano iniziare guerre per distrarre i cittadini dai problemi interni: ”Non possiamo escludere la possibilità che alcuni leader considerino il conflitto armato un modo efficace per distogliere l’attenzione dai problemi interni e uno strumento cinico per gestire le difficoltà”, ha affermato.

Il Papa ha affermato che qualsiasi utilizzo dell’IA in guerra “deve essere soggetto ai più rigorosi vincoli etici” e ha definito “non lecito” affidare ai sistemi di IA decisioni letali.

Leone XIV ha citato secoli di insegnamenti papali precedenti su questioni di giustizia sociale prima di affrontare l’etica dei sistemi di IA; ha invocato in particolare il suo predecessore Leone XIII, che pubblicò una celebre enciclica nel 1891 in cui chiedeva salari e condizioni di lavoro migliori per i lavoratori durante la Rivoluzione Industriale.

Leone XIV denuncia le “nuove forme di schiavitù” subite dalle persone che si occupano dei sistemi di IA e dagli operai che producono i dispositivi tecnologici, come computer e smartphone, su cui viene utilizzata l’IA: “In alcune regioni del mondo, bambini e adolescenti lavorano in condizioni pericolose, frantumando i materiali da cui vengono estratti gli elementi delle terre rare”, scrisse il Papa. “I corpi di queste persone sono segnati, feriti e logorati affinché il flusso computazionale possa continuare senza interruzioni”, ha affermato. “Questa realtà mette profondamente alla prova la coscienza morale del nostro tempo”.

Il Papa ha anche riconosciuto che la Chiesa cattolica non ha condannato con fermezza la schiavitù transatlantica fino al XIX secolo e ha offerto le sue scuse personali: ”Questo costituisce una ferita nella memoria cristiana”, ha scritto. “Per questo, a nome della Chiesa, chiedo sinceramente perdono”.

Lucia Giannini

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