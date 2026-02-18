IA. Il Kung Fu degli androidi danzanti di Pechino

La Cina ha messo i robot umanoidi al centro del suo Gala del Festival di Primavera, il più grande evento televisivo annuale del Paese, con una coreografia di arti marziali con armi tradizionali come spade e nunchaku, acrobazie e sequenze sincronizzate con artisti umani.

Trasmesso dalla televisione di Stato alla vigilia del Capodanno Lunare, il gala è un appuntamento culturale fisso dal 1983 ed è inserito nel Guinness dei Primati per la sua portata televisiva, rirpota MercoPress.

L’esibizione del 2026 è stata presentata come una vetrina tecnologica ad alta visibilità in un momento in cui Pechino sta promuovendo una più rapida adozione della robotica avanzata nel settore manifatturiero. La trasmissione ha unito cultura popolare, messaggio politico e ambizione industriale in un’unica serata.

Secondo Reuters, quattro aziende emergenti nel campo della robotica hanno preso parte al gala di quest’anno: Unitree Robotics, Galbot, Noetix e MagicLab. Le riprese trasmesse dalle emittenti internazionali e dal feed dell’evento mostrano diversi robot che eseguono schemi di combattimento e un preciso coordinamento di gruppo, segnando un passo avanti rispetto alle dimostrazioni più semplici delle edizioni precedenti.

Gli organizzatori si sono affidati a un simbolo culturale familiare, il kung fu, per tradurre l’innovazione in un linguaggio ampiamente compreso dal pubblico nazionale. Oltre allo spettacolo, la routine ha evidenziato capacità che contano al di fuori dell’intrattenimento: equilibrio dinamico, controllo della forza, coordinamento multi-agente e recupero dopo movimenti complessi, caratteristiche rilevanti per compiti lavorativi strutturati e spettacoli teatrali.

L’attenzione del gala arriva anche in concomitanza con l’espansione del mercato cinese dei robot umanoidi. Le stime del settore citate nei reportage specializzati suggeriscono che i produttori cinesi hanno rappresentato la stragrande maggioranza delle spedizioni globali di umanoidi lo scorso anno, insieme alle previsioni di una maggiore crescita delle vendite nel 2026 in quello che rimane un mercato iniziale ma in rapida evoluzione.

Per i produttori, il messaggio era duplice: continuità con una tradizione televisiva di straordinaria portata e una dimostrazione pubblica di una tecnologia che la Cina desidera sempre più trasferire dal palcoscenico alla fabbrica.

Tommaso Dal Passo

