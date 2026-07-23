HORMUZ. Nuove vie per il trasporto del petrolio, saltando lo Stretto

Se prima della guerra in Iran, circa 15 milioni di barili di petrolio del Golfo Persico venivano trasportati ogni giorno attraverso lo Stretto di Hormuz, entro pochi anni, gran parte di quel petrolio potrebbe essere trasportato aggirando lo Stretto.

Mentre il controllo iraniano sullo stretto si protrae e i prezzi del petrolio aumentano vertiginosamente, i paesi del Golfo stanno investendo miliardi di dollari nella costruzione di oleodotti che consentiranno loro di reindirizzare maggiori forniture verso i porti del Mar Rosso, del Golfo di Oman e del Mediterraneo, riporta AP. Almeno sette importanti progetti di oleodotti sono in fase di costruzione, pianificazione o discussione. La guerra è stata un campanello d’allarme per i produttori di petrolio del Golfo, determinati a ridurre la dipendenza da un punto di transito che costeggia l’Iran.

Tuttavia, anche le alternative a Hormuz sono vulnerabili a interruzioni. Gli Houthi hanno dichiarato giovedì mattina di aver attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, una rotta alternativa fondamentale per le esportazioni di petrolio saudita verso lo stretto. Alcune rotte alternative porteranno il petrolio su percorsi più lunghi e costosi per raggiungere il mercato. In ogni caso, i produttori si sono resi conto che fare così tanto affidamento sullo Stretto di Hormuz non è prudente.

L’effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz avrebbe rappresentato uno shock ancora maggiore per l’economia mondiale se non fosse stato per un oleodotto costruito dall’Arabia Saudita negli anni ’80, nel timore che Teheran potesse interrompere il traffico marittimo attraverso lo stretto durante la guerra Iran-Iraq.

L’oleodotto saudita Est-Ovest trasporta il petrolio da un impianto di lavorazione ad Abqaiq fino alla città di Yanbu, sulla costa del Mar Rosso. Una volta lì, viene caricato su petroliere dirette a sud verso il Mar Arabico o a nord verso il Canale di Suez. Gli Emirati Arabi Uniti hanno aumentato le esportazioni di petrolio verso il porto di Fujairah, che si affaccia sul Golfo dell’Oman, a circa 145 chilometri a sud di Hormuz.

Secondo l’Agenzia statunitense per l’informazione energetica (EIA), prima dell’inizio della guerra i due oleodotti avevano una capacità di riserva combinata di circa 3,5-5,5 milioni di barili al giorno. Ora entrambi gli oleodotti operano quasi a pieno regime. La compagnia petrolifera statale di Abu Dhabi sta accelerando la costruzione di un oleodotto da 3 miliardi di dollari, lungo 300 chilometri, diretto a Fujairah. Questo oleodotto, che correrà parallelamente a uno già esistente, mira ad aumentare la fornitura di petrolio a Fujairah di oltre 1,2 milioni di barili al giorno. Il progetto, iniziato prima della guerra, sarebbe ora a circa metà. Il completamento dell’oleodotto è previsto per l’inizio – metà del 2027, data la necessità di ampliare il porto di Fujairah.

In Iraq, le autorità stanno intensificando i piani per sviluppare rotte di esportazione alternative per i giacimenti petroliferi meridionali intorno a Bassora. L’Iraq è talmente dipendente dallo Stretto di Hormuz da aver dovuto ridurre la produzione. Il governo iracheno, che ricava circa il 90% delle sue entrate dalla vendita di petrolio, sta portando avanti progetti di oleodotti con società statunitensi. Uno di questi porterebbe le forniture da un terminale petrolifero di Bassora – attraverso il quale venivano esportati oltre 3 milioni di barili al giorno prima della guerra – al porto di Ceyhan in Turchia, sul Mar Mediterraneo. Questo oleodotto avrebbe anche una diramazione che si estenderebbe fino al porto mediterraneo di Baniyas in Siria. Funzionari iracheni hanno anche discusso con la Giordania in merito all’avanzamento dei progetti, di cui si parla da tempo, per un oleodotto che trasporterebbe il petrolio da Bassora ad Aqaba. Da lì, verrebbe esportato attraverso il Mar Rosso o il Canale di Suez verso l’Asia e oltre.

Nel complesso, i nuovi progetti per aggirare Hormuz potrebbero trasportare ulteriori 3,8 milioni di barili di petrolio al giorno entro la fine del prossimo anno e 7,3 milioni di barili al giorno entro la fine del 2028.

Questi progetti significherebbero che circa il 60% delle esportazioni totali del Golfo prima della guerra, pari a 23 milioni di barili al giorno, potrebbero essere trasportate aggirando Hormuz. Gli oleodotti che collegano il Golfo Persico al Mar Mediterraneo inviano il petrolio nella direzione opposta al mercato asiatico che dipende dalle esportazioni attraverso Hormuz, costringendo il traffico a un percorso molto più lungo intorno al Capo di Buona Speranza.

Giovedì, gli Houthi sono riusciti a interrompere il traffico marittimo nello Stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Quel petrolio potrebbe anche essere inviato al Canale di Suez per raggiungere il Mediterraneo. Tuttavia, il canale non è in grado di accogliere le petroliere più grandi del settore, che possono trasportare fino a 2 milioni di barili ciascuna Spesso rappresentano il modo più economico per trasportare petrolio su lunghe distanze.

E gli oleodotti stessi non sono immuni agli attacchi. L’oleodotto saudita Est-Ovest è stato chiuso da un attacco di droni Houthi nel maggio 2019. Nel frattempo, gli oleodotti non aiutano a risolvere i problemi legati all’interruzione delle forniture di gas naturale liquefatto (GNL) trasportato via nave. Circa un quinto del GNL mondiale, gran parte del quale proveniente dal Qatar e destinato a clienti asiatici, transitava attraverso lo stretto prima della guerra tra USA e Iran.

Antonio Albanese

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