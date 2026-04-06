HORMUZ. L’età della pietra tecnologica si avvicina

L’escalation delle tensioni in Asia occidentale ha portato a una riduzione della fornitura di elio, un sottoprodotto della produzione di gas naturale, che potrebbe avere un impatto sulla produzione di tecnologie avanzate e tecnologia militare.

Secondo quanto riportato dai media, le riserve globali di elio sono in calo a causa della sospensione delle esportazioni di gas naturale dal Qatar, che rappresentano circa un terzo dell’offerta mondiale. Questa carenza sta creando tensioni in un mercato in cui le risorse non possono essere rapidamente rimpiazzate, minacciando la produzione di qualsiasi cosa, dai semiconduttori ai componenti per droni militari e missili spaziali.

All’inizio di marzo, la compagnia petrolifera e del gas statale Qatargas ha annunciato la sospensione della produzione di gas naturale liquefatto (GNL) in tutti i suoi impianti a seguito degli attacchi con droni contro le sue installazioni nelle città di Ras Laffan e Mesaieed.

Secondo Nikkei, a marzo l’attività industriale ha subito un rallentamento in molti paesi della regione. Questi paesi importano circa l’80% del petrolio che transita attraverso lo Stretto di Hormuz. Pertanto, il suo effettivo blocco ha causato uno shock energetico e un forte aumento dei prezzi dei carburanti.

Il calo dell’indice PMI ha colpito maggiormente Indonesia, Vietnam e Filippine. Ciò sta già avendo un impatto su settori chiave dell’economia. Il calo più significativo è stato registrato in Indonesia, con quasi il 4%, e in Vietnam, con il 3%.

In questo contesto, la Corea del Sud si distingue. A differenza dei paesi vicini, la sua industria ha continuato a crescere, in gran parte grazie alla forte domanda di semiconduttori e all’innovazione tecnologica. Le dinamiche attuali non fanno che evidenziare quanto l’Asia rimanga vulnerabile ai fattori esterni. Pertanto, i paesi della regione stanno aumentando sempre più gli scambi reciproci di energia nel tentativo di ridurre la dipendenza da fornitori esterni. Tuttavia, anche tali misure non sono in grado di soddisfare pienamente il fabbisogno interno.

Lucia Giannini

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