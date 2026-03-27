HORMUZ. Le conseguenze che non ti aspetti. L’aumento dei prezzi in Asia: dalle patatine ai cosmetici passando per gli pneumatici 

Dalla birra alle patatine, dai noodles ai giocattoli e ai cosmetici, aziende e consumatori in tutta l’Asia si stanno preparando a una crisi, mentre la guerra con l’Iran sconvolge le catene di approvvigionamento, le forniture di plastica e di petrolio, stravolgendo la vita quotidiana e facendo impennare i prezzi.

Sebbene avessero già superato precedenti shock petroliferi e la pandemia di COVID-19, l’impatto della guerra è stato senza precedenti. Al centro dell’interruzione della catena di approvvigionamento c’è lo Stretto di Hormuz, uno stretto braccio di mare al largo della costa meridionale dell’Iran, attraverso il quale transita normalmente circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiali, riporta Reuters.

L’Asia, che dipende maggiormente dal petrolio greggio, dal gas, dai carburanti e dai fertilizzanti provenienti dal Medio Oriente rispetto ad altre parti del mondo, è la regione più vulnerabile alle interruzioni delle forniture.

Le carenze più acute al momento riguardano i derivati ​​del petrolio come la nafta, proveniente principalmente dal Golfo Persico e utilizzata nelle raffinerie di tutta l’Asia per produrre la plastica e altri prodotti petrolchimici impiegati in quasi tutti i prodotti manifatturieri.

I prezzi di alcuni beni di prima necessità come la plastica e la gomma stanno già raggiungendo livelli record.

La sudcoreana Samyang Foods, produttrice dei popolari noodles istantanei piccanti Buldak, ha dichiarato che un conflitto prolungato potrebbe portare a una carenza di materiali di imballaggio e a un aumento dei costi.

I noodles ramen sono generalmente venduti in confezioni, tazze o ciotole, il che li rende fortemente dipendenti dal polietilene tereftalato (PET), una delle plastiche più utilizzate al mondo, fondamentale anche per l’imballaggio di altri prodotti, dagli alimenti ai prodotti per la cura della persona.

Il produttore sudcoreano di ramen rivale Nongshim ha dichiarato di avere scorte di materiale di imballaggio sufficienti per due o tre mesi e di prepararsi all’eventualità che la guerra, iniziata con gli attacchi israelo-americani contro l’Iran il 28 febbraio, possa continuare.

Yonwoo, produttore di contenitori per L’Oréal e aziende di cosmetici coreani come Amorepacific, hanno dichiarato di essere in difficoltà nell’assicurarsi scorte di resina plastica per la produzione dei vasetti utilizzati per prodotti per la cura della pelle e cosmetici. L’azienda ha affermato di avere poca visibilità sulla disponibilità del materiale oltre giugno.

La guerra ha causato carenze di carburante in tutto il mondo e le aziende, dalle compagnie aeree ai supermercati e ai rivenditori di auto usate, si trovano ad affrontare sfide come l’aumento dei costi, l’indebolimento della domanda e l’interruzione delle catene di approvvigionamento.

In Giappone, la catena di grandi magazzini Takashimaya ha affermato che, se la crisi dovesse persistere, è possibile che gli aumenti dei prezzi e i problemi di approvvigionamento si estendano anche all’abbigliamento e agli elettrodomestici.

A sottolineare la portata dell’impatto, i fan delle patatine Wasabeef giapponesi sono andati nel panico questo mese dopo che il produttore Yamayoshi Seika ha interrotto la produzione, attribuendo la colpa alla carenza di olio combustibile pesante utilizzato per le caldaie che riscaldano l’olio per friggere gli snack.

La Cina produce quasi la metà della gomma sintetica mondiale e la carenza di nafta necessaria per produrla si sta ripercuotendo lungo tutta la catena di approvvigionamento, costringendo i produttori di beni come pneumatici e guanti a valutare un aumento dei prezzi o il passaggio alla gomma naturale. Secondo SCI, la produzione cinese è destinata a diminuire di circa un terzo ad aprile a causa della guerra.

Il produttore di pneumatici Michelin ha dichiarato che i suoi team della catena di approvvigionamento erano “pienamente mobilitati” e che l’azienda stava gestendo e adattando le consegne per onorare i propri contratti “per quanto possibile”.

In India, la guerra ha già reso più costosa l’acqua in bottiglia a causa dell’impennata dei prezzi delle bottiglie di plastica mentre i birrifici globali che operano in Iran hanno avvertito di aumenti dei prezzi e interruzioni delle forniture a causa della carenza di gas.

L’alto prezzo del petrolio e gli shock della catena di approvvigionamento si stanno facendo sentire anche a Dongguan, il polo manifatturiero del sud della Cina.

L’aumento dei prezzi del petrolio greggio si ripercuote direttamente sui prezzi al dettaglio dei carburanti, aumentando il costo di benzina, diesel, carburante per aerei, gas da cucina e le attività commerciali e manifatturiere in tutto il mondo.

Il prezzo di qualsiasi prodotto derivato dal petrolio è in aumento. Tra i consumatori, il panico si è già diffuso, portando all’accaparramento di beni come i sacchi della spazzatura, con i supermercati sudcoreani che segnalano carenze e limitano gli acquisti.

Luigi Medici

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