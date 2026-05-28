HORMUZ. La crisi globale dei farmaci è dietro l’angolo. Il caso dell’India

L’industria farmaceutica internazionale si basa su un modello di produzione e catene del valore globalizzate per raggiungere i suoi principali livelli di efficienza e ottimizzazione. In base a questo modello, i farmaci e i composti chimici scoperti nei laboratori occidentali si basano su precursori chimici forniti o sintetizzati in grandi quantità da personale qualificato, utilizzando la ricetta del titolare della proprietà intellettuale.

L’India, in particolare, si è adattata a questo modello negli ultimi anni, conquistando silenziosamente la posizione di terzo produttore farmaceutico al mondo in termini di volume. Sebbene le sue esportazioni si classifichino ancora all’undicesimo posto in termini di valore, il suo settore sanitario vanta oltre 3.000 aziende e 10.500 impianti di produzione, secondo un rapporto del Press Information Bureau indiano, riporta BneIntelliNews.

Nuova Delhi ha intensificato i suoi sforzi per concludere una serie di accordi commerciali con i suoi principali partner commerciali nel mondo occidentale, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea nel suo complesso, nonché con i principali paesi dell’UE come Francia e Germania.

Questi accordi commerciali prestano particolare attenzione al settore farmaceutico, poiché le materie prime e le capacità produttive dell’India lo rendono altamente competitivo, soprattutto per i paesi che cercano di diversificare la propria economia per ridurre la dipendenza dalla Cina. L’India ospita oltre 500 produttori di principi attivi farmaceutici (API), un numero che rappresenta circa l’8% dell’industria globale degli API.

Tuttavia, ispirandosi alle migliori pratiche internazionali, l’India ha intensificato il programma di sovvenzioni industriali e ha promosso con il sostegno del governo lo sviluppo dei farmaci biologici. Questa serie di incentivi ha posizionato il settore farmaceutico indiano non solo in competizione, ma anche in modo complementare rispetto ai suoi pari. Il punto di forza dell’India è principalmente la produzione di farmaci generici, un sottosettore della produzione farmaceutica in cui detiene oltre il 20% del mercato in termini di volume. Ciò si traduce nella produzione di oltre 60.000 marchi in 60 diverse categorie.

Anche a livello nazionale, il mercato farmaceutico indiano ha un valore di circa 60 miliardi di dollari e potrebbe raggiungere i 130 miliardi entro il 2030, il che rappresenta una crescita esponenziale che raddoppierà ampiamente il suo valore in soli cinque anni. Si stima che nell’anno fiscale 2024-2025 le esportazioni farmaceutiche indiane verso 191 paesi abbiano raggiunto i 30,5 miliardi di dollari, con un aumento di 16 volte rispetto agli 1,9 miliardi di dollari del periodo 2000-2021.

Queste esportazioni non sono destinate solo a giurisdizioni con normative simili a quelle indiane, ma oltre la metà è in realtà indirizzata ai mercati occidentali, dove le linee guida dell’UE e degli Stati Uniti in materia di test e additivi sono molto più rigorose di quelle indiane. Si dice che l’India vanti il ​​maggior numero di impianti di produzione farmaceutica autorizzati dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense al di fuori del territorio americano.

Tuttavia, questo risultato non è dovuto esclusivamente alle politiche e agli stimoli fiscali del governo indiano. Tra le aziende private che sono veri e propri conglomerati farmaceutici e sanitari si annoverano Sun Pharmaceutical Industries, Cipla, Dr Reddy’s Laboratories e Divi’s Laboratories. Secondo i dati citati dal governo indiano, il fatturato totale del settore ha raggiunto circa 55,5 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2025-2026, mentre le esportazioni del settore sono cresciute a un tasso annuo composto del 7% nel decennio fino all’anno fiscale 2025-2026, secondo l’India Economic Survey 2025-26.

Uno dei sottosettori della produzione farmaceutica più sensibili al prezzo è quello dei vaccini, che sono fortemente sovvenzionati a livello internazionale per il loro impatto determinante sulla mortalità per tutte le cause in tutte le fasce d’età, ma soprattutto tra i bambini. Si stima che l’India fornisca circa il 60% del fabbisogno totale di vaccini dell’UNICEF, inclusi il 40-70% della domanda globale di vaccini contro difterite, tetano e pertosse, nonché oltre il 90% del fabbisogno globale di vaccino contro il morbillo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Mentre la maggior parte dei paesi con un’industria farmaceutica e biochimica si affrettava a produrre vaccini per la pandemia di COVID-19, anche l’India ha contribuito con diverse iniziative, tra cui Covaxin di Bharat Biotech e Covishield del Serum Institute of India, che hanno superato o eguagliato i loro concorrenti globali in termini di tempi di sviluppo e lancio.

Tuttavia, l’influenza dei colossi farmaceutici indiani si fa sentire anche nelle loro acquisizioni globali, la più recente delle quali è stata l’acquisizione della statunitense Checkpoint Therapeutics da parte di Sun Pharmaceutical Industries. Allo stesso modo, Zydus Lifesciences ha acquisito la francese Amplitude Surgical, e Dr. Reddy’s Laboratories ha rilevato i portafogli di Eton Pharmaceuticals.

Sebbene le misure politiche dell’India per attrarre ancora più proprietà intellettuale straniera e la relativa produzione siano state promosse dal programma Production Linked Incentive nel settore farmaceutico, resta da vedere se la traiettoria ascendente continuerà a crescere, soprattutto perché il commercio indiano di API e precursori, così come le spedizioni di prodotti finiti, dipendono dalle rotte di trasporto marittimo, che ora sono – a livello globale – sotto forte pressione a causa del conflitto nel Mar Rosso e nella regione dello Stretto di Hormuz ha reso il transito un’impresa rischiosa.

Lucia Giannini

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