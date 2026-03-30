HORMUZ. Il Blocco ferma il trasporto aereo passeggeri globale

Le grandi compagnie aeree globali hanno iniziato ad aumentare le tariffe e a ridurre la capacità per far fronte all’improvviso aumento del prezzo del petrolio, ma la capacità del settore di rimanere redditizio potrebbe dipendere dal fatto che i consumatori riducano o meno i viaggi aerei, dato che il costo della benzina minaccia i bilanci.

Prima dell’inizio del conflitto tra Stati Uniti e Israele con l’Iran il mese scorso, il settore aereo aveva previsto profitti record di 41 miliardi di dollari nel 2026, ma il raddoppio del prezzo del carburante per aerei ha messo a rischio tali previsioni e costretto le compagnie aeree a ripensare le proprie reti e strategie, riporta Reuters.

Lo scorso anno, il settore ha registrato un traffico passeggeri globale record, che è rimbalzato di circa il 9% rispetto ai livelli pre-pandemia, nonostante le persistenti difficoltà della catena di approvvigionamento che hanno influenzato le consegne di nuovi aerei.

La domanda record di viaggi post-pandemia e le persistenti difficoltà della catena di approvvigionamento hanno limitato la crescita della capacità e conferito alle compagnie aeree un notevole potere di determinazione dei prezzi, consentendo loro di riempire più posti su ogni aereo.

Ma l’entità degli aumenti necessari per compensare l’impennata del prezzo del carburante per aerei è enorme, in un momento in cui i consumatori sono sotto pressione a causa dell’aumento dei prezzi della benzina, che potrebbe frenare la spesa discrezionale.

La United Airlines ha dichiarato la scorsa settimana ad ABC News che le tariffe dovrebbero aumentare del 20% affinché la compagnia aerea possa coprire i maggiori costi del carburante.

Cathay Pacific Airways di Hong Kong ha aumentato i supplementi carburante due volte nell’ultimo mese e da mercoledì un viaggio di andata e ritorno da Sydney a Londra comporterà un supplemento carburante di 800 dollari. Prima del conflitto con l’Iran, una normale tariffa di andata e ritorno in classe economica su quella tratta era di circa 2.000 dollari australiani.

Secondo gli analisti, le compagnie aeree low-cost potrebbero essere quelle più in difficoltà, dato che i loro passeggeri sono più sensibili al prezzo rispetto ai clienti aziendali e ai consumatori più ricchi, sempre più presi di mira da compagnie aeree premium come Delta Air Lines e United Airlines.

Il conflitto in Medio Oriente rappresenta il quarto shock petrolifero per il settore aereo dall’inizio del secolo, sebbene sia il primo in cui compagnie aeree come Vietnam Airlines hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dell’approvvigionamento fisico di carburante a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz.

Sostituire gli aerei più vecchi e con consumi maggiori con modelli più efficienti dal punto di vista del carburante è un modo ovvio per le compagnie aeree di ridurre i costi, ma una grave carenza nella catena di approvvigionamento a seguito della pandemia e problemi con i motori di nuova generazione hanno ritardato le consegne.

Maddalena Ingrao

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