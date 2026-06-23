HORMUZ. Doha manda navi a Hormuz sebbene il flusso sia notevolmente diminuito

Quattro navi cisterna per il trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) controllate dal Qatar si sono dirette verso lo Stretto di Hormuz il 22 giugno, nonostante il calo del traffico navale dopo l’annuncio da parte dell’Iran della nuova chiusura del canale durante il fine settimana, secondo i dati di navigazione.

Le navi cisterna – Wadi Al Sail, Mekaines, Al Sadd e Mesaimeer – sono entrate nello stretto attraverso la rotta iraniana per la prima volta dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele e l’Iran, secondo i dati di tracciamento navale della società di analisi Kpler, riporta Reuters.

Anche la nave portarinfuse Summit Success, battente bandiera delle Isole Marshall, è entrata nel Golfo lunedì, secondo i dati di LSEG. Secondo i dati di Kpler, domenica cinque navi hanno attraversato lo stretto, rispetto alle 26 avvistate il giorno precedente. Tra queste, tre superpetroliere (VLC) con a bordo 2 milioni di barili di greggio e olio combustibile sauditi ciascuna, una delle quali diretta in Giappone.

È possibile che altre navi stiano navigando nello stretto con i transponder spenti.

La scorsa settimana l’Iran ha revocato il blocco di fatto dello stretto di Hormuz dopo aver concordato con gli Stati Uniti di estendere per 60 giorni il cessate il fuoco di aprile per consentire i negoziati di pace, ma sabato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche di Teheran ha dichiarato nuovamente chiuso il canale, in risposta agli attacchi israeliani in Libano.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che sabato 55 navi mercantili hanno attraversato lo stretto con oltre 17 milioni di barili di petrolio destinati ai mercati globali.

Tra le navi che hanno lasciato lo stretto sabato, c’erano tre VLCC (Very Large Crude Carrier) che trasportavano greggio proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, dal Kuwait e dall’Iraq, e tre petroliere che trasportavano vari prodotti petroliferi, secondo i dati.

In totale, 13 navi sono entrate nello stretto sabato, tra cui due VLCC, come mostrano i dati.

Oltre 25 milioni di barili di petrolio iraniano hanno attraversato la linea di blocco virtuale da lunedì, ha dichiarato domenica alla televisione di stato Hamid Bovard, capo della Compagnia petrolifera nazionale iraniana.

Tre VLCC soggette a sanzioni – Elva, Virgo e Vigor – che trasportavano petrolio iraniano caricato dall’isola di Kharg tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, hanno lasciato lo stretto lunedì, secondo i dati di LSEG e Kpler. “Non rinunceremo al nostro diritto all’arricchimento”: Pezeshkian, presidente iraniano

Le compagnie petrolifere del Golfo Abu Dhabi National Oil Co e Kuwait Petroleum Corp hanno emesso bandi di gara per la vendita di greggio con l’opzione di carico sia all’interno che all’esterno dello Stretto di Hormuz.

Due navi gestite dalla Corea del Sud hanno attraversato lo stretto la scorsa settimana, in seguito all’accordo provvisorio, ha dichiarato lunedì il Ministero degli Oceani e della Pesca di Seul, senza tuttavia specificarne i nomi.

Un portavoce dell’Associazione degli Armatori Giapponesi ha affermato che il numero di navi di proprietà giapponese rimaste nel Golfo è sceso a 37, rispetto alle 45 presenti all’inizio del conflitto.

Nel frattempo, due navi metaniere controllate da ADNOC stavano consegnando carichi in India lunedì, dopo aver recentemente lasciato lo stretto, secondo i dati di Kpler e LSEG.

La nave metaniera Al Hamra stava scaricando presso il terminale GNL di Ennore, mentre la nave metaniera Mubaraz avrebbe dovuto scaricare il suo carico presso il terminale di Kochi il 23 giugno, secondo i dati. Entrambe le petroliere sono state avvistate per l’ultima volta in zavorra a est dello stretto tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, prima di ricomparire nei dati di tracciamento navale durante il fine settimana, al largo delle coste indiane cariche di merci.

ADNOC ha dichiarato: “Per politica aziendale, non commentiamo la posizione, i movimenti e le rotte delle nostre navi, né le segnalazioni di terzi”. Al Hamra e Mubaraz hanno entrambe completato due viaggi “nascosti” da Hormuz dall’inizio della guerra.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/