HONDURAS. Salta in vertice CELAC. L’esempio della Colombia fa paura

Date le reazioni contrastanti dei leader regionali, il Ministero degli Esteri dell’Honduras ha annunciato che il vertice di emergenza “ibrido” della Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici (CELAC) convocato per il 30 gennaio è stato annullato. Xiomara Castro, che detiene la presidenza di turno del gruppo, aveva lanciato l’iniziativa dopo il tira e molla tra Donald Trump e Gustavo Petro sulle condizioni in base alle quali i deportati colombiani venivano rimpatriati dagli Stati Uniti nel loro paese d’origine. Diatriba poi vinta da Washington.

Dopo aver detto al mondo che avrebbe combattuto per la dignità della regione, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha affermato che non avrebbe partecipato all’incontro né di persona né per via telematica, forse per paura di finire per indietreggiare come Petro, che aveva acconsentito a tutte le richieste di Trump, anche se a un costo per i colombiani che avevano bisogno di recarsi negli Stati Uniti. Il messaggio di Sheinbaum ha innescato una raffica di mancate presenze confermate, costringendo Castro a tornare sui suoi passi per evitare ulteriori imbarazzi.

“Nell’esercizio della presidenza pro tempore, l’Honduras si rammarica che nel caso di Haiti e in questa crisi umanitaria dei migranti, riceviamo ancora una volta l’opposizione sistematica dei paesi membri che hanno privilegiato altri principi e interessi diversi da quelli dell’unità della regione latinoamericana e caraibica come comunità”, ha affermato il governo honduregno in una dichiarazione.

Tegucigalpa ha anche insistito sul fatto che avrebbe continuato a cercare un consenso per risolvere i problemi derivanti dalla politica di immigrazione di Trump, mentre Castro ha annunciato un piano per proteggere i migranti in generale e in particolare i cittadini honduregni illegalmente negli Stati Uniti. “I migranti non sono criminali, sono esseri umani e dobbiamo trattarli come tali. La migrazione è un diritto umano, non un crimine”, ha affermato.

Il vertice Celac ha cercato di affrontare questioni critiche come la situazione umanitaria ad Haiti e le politiche migratorie degli Stati Uniti. Un altro argomento sul tavolo è stato l’assalto dell’ambasciata messicana a Quito da parte dell’Ecuador per arrestare l’ex vicepresidente Jorge Glas, che vi aveva chiesto asilo dopo essere stato condannato per corruzione.

Dopo che l’Honduras non è riuscita a sostenere il suo appello, Sheinbaum ha detto ai giornalisti che era troppo presto per parlare di una rottura latinoamericana e ha sottolineato che le cause dell’annullamento non erano ancora note. La scorsa settimana, Sheinbaum aveva sottolineato durante i colloqui con i presidenti Bernardo Arévalo del Guatemala e Luiz Inácio Lula da Silva del Brasile l’importanza della Celac per l’unità latinoamericana, in particolare come alternativa all’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) con sede a Washington. Inoltre, la Celac non include gli Stati Uniti e il Canada. Ma dopo il passo indietro di Petro nei confronti di Trump, Sheinmabum ha modificato i suoi toni. Petro, che a breve subentrerà a Castro nella presidenza di turno della Celac, è stato tra i pochi ad aver confermato la propria presenza a Tegucigalpa.

Anna Lotti

