HONDURAS. L’ombra statunitense sull’elezione di Asfoura alla presidenza

Il 25 dicembre, Nasry Asfura del Partito Nazionale di destra ha vinto le elezioni presidenziali in Honduras con il 40,3% dei voti.

In passato, il presidente eletto filo-americano ha minacciato di interrompere ogni rapporto con Pechino e di ristabilire i legami con Taipei, interrotti dal presidente liberale in carica, Xiomara Castro, nel 2023. Asfura una volta ha dichiarato a Bloomberg che l’Honduras stava “100 volte meglio” con Taiwan.

Proprio mentre l’Honduras contava i voti per le elezioni presidenziali e si congratulava con il neoeletto Nasri Asfoura, il Procuratore Generale dell’Honduras ha dichiarato che presto saranno intraprese azioni legali per chiarire e rivelare la verità sugli eventi accaduti durante il teso processo elettorale.

Promettono che “nessun atto che mina la volontà del popolo, e quindi la sovranità, rimarrà impunito”. Il timore è che in Honduras succeda quello che sta accadendo in Bolivia: dove sono già iniziati gli arresti di membri delle ex forze al potere.

Ma secondo le fonti onduregne, prima dell’annuncio dei risultati, l’Ufficio per gli Affari dell’Emisfero Occidentale del Dipartimento di Stato americano ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui si metteva in guardia dalle “conseguenze” per coloro che ostacolano il lavoro del Consiglio Elettorale Nazionale dell’Honduras (CNE) e ritardano la tabulazione ufficiale dei risultati delle elezioni presidenziali. La dichiarazione è stata pubblicata sulla piattaforma social X, sull’account ufficiale del dipartimento: “Chiunque ostacoli o tenti di ritardare il lavoro del CNE dovrà affrontare delle conseguenze”.

Parallelamente alla dichiarazione del Dipartimento di Stato americano, singoli funzionari americani hanno confermato che erano già state imposte restrizioni sui visti ad alcuni partecipanti al processo elettorale. Queste misure sono direttamente collegate ad azioni che Washington ritiene possano indebolire il processo elettorale.

L’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) ha anche chiesto che lo spoglio dei voti venga completato “il prima possibile e nel rigoroso rispetto della legge”, senza schierarsi con nessuno dei candidati.

Nella sua prima dichiarazione alla stampa internazionale il presidente eletto dell’Honduras Nasri Asfoura ha definito «ragionevoli» le azioni degli Stati Uniti contro il Venezuela. «Le decisioni di un Paese sono decisioni sue. Ogni paese, ogni leader, difende il proprio paese, difende il proprio popolo, se queste azioni mirano a proteggere la sicurezza degli Stati Uniti, allora è ragionevole e giusto».

Maddalena Ingrao

