HIMALAYA. La guerra dei toponimi del Ladakh tra Cina e India 

L’agenzia di stampa cinese Xinhua riferisce che il 13 ottobre nella consueta conferenza stampa la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, rispondendo ad una domanda riguardate la standardizzazione e denominazione di 28 elementi geografici nel Ladakh, ha dichiarato che il “cosiddetto” Territorio dell’Unione del Ladakh, non è mai stato riconosciuto dalla Repubblica Popolare Cinese e che la sua istituzione è stata un’azione unilaterale ed illegittima dell’India. Ha poi aggiunto che Pechino si oppone alla pubblicazione da parte di Nuova Delhi dei “cosiddetti toponimi standard” definendo illegale e vuota questa mossa, sottolineando come “non può cambiare il fatto oggettivo (secondo Pechino) che la sezione occidentale del confine sino-indiano è sempre appartenuta alla Cina”.

Khabarhub, un portale di notizie nepalese, analizza la questione dal punto di vista di Nuova Delhi sostenendo che si non tratta di “una semplice operazione di riorganizzazione cartografica; si tratta di un’affermazione di sovranità attentamente calibrata, in un momento in cui la Cina continua a contestare le rivendicazioni territoriali dell’India e utilizza mappe, toponimi e nomenclatura amministrativa come strumenti di politica statale”. Secondo la testata nepalese, la mossa dell’India starebbe ad indicare una risposta con la stessa moneta all’ “aggressione cartografica” di Pechino, sottolineando come l’importanza di detta operazione risieda anche nell’ubicazione di tali luoghi. Difatti, evidenzia Khabarhub l’elenco comprende “elementi geografici in aree rivendicate dall’India ma controllate dalla Cina, tra cui parti dell’Aksai Chin, nonché località associate al prolungato confronto militare lungo la Linea di Controllo Effettivo (LAC)”. In base alla ricostruzione del portale di notizie nepalese, l’India, inserendo questi toponimi nella mappa ufficiale del Survey of India, starebbe creando “una documentazione amministrativa e cartografica permanente” della propria posizione mandando, contemporaneamente, un messaggio inequivocabile a Pechino “il controllo sul territorio non si traduce in accettazione della sovranità”.

La vicenda rientra nella più ampia contesa territoriale che interessa la regione geografica del Kashmir, interessando in particolar modo la zona più calda della Linea di Controllo Effettivo (il confine de facto tra India e Cina su cui le due parti si assestarono mantenendo le porzioni di territorio controllato al termine del conflitto sino-indiano del 1962; nel 1993 l’India, firmando Border Peace and Tranquility Agreement, BPTA), riconosce lo status quo accettando la LAC come linea di controllo amministrativo e militare, senza tuttavia riconoscerle il valore di confine ufficiale tra i due Paesi; nel 1997 con Confidence Building Measures in the Military Field vengono inoltre regolamentate le attività di pattugliamento dei due eserciti per evitare che si verifichino conflitti a fuoco tra le parti) ovvero quella occidentale. Qui la Cina controlla l’Aksai Chin e rivendica alcune parti del Ladakh, non riconoscendo la sovranità dell’India sulla regione, India, che d’altra parte rivendica l’intera area comprese le zone sotto il controllo dei cinesi (e dei pakistani). L’area è stata, inoltre, al centro di tensioni e scontri tra le forze indiane e cinesi tra il 2020 e il 2021.

Ritornando alla questione “cartografica”, il Khabarhub riferisce che Pechino per anni ha utilizzato i toponimi per rafforzare le proprie pretese territoriali, in particolare sull’Arunachal Pradesh, considerandolo come parte del “Tibet Meridionale”. Il portale di notizie nepalese aggiunge che l’India ha sempre respinto queste rivendicazioni, sottolineando che la mossa di Nuova Delhi di inserire questi nuovi toponimi nel Ladakh nella mappa ufficiale del Survey of India porta la questione ad un livello diverso: “invece di limitarsi a respingere la nomenclatura cinese attraverso dichiarazioni diplomatiche, l’India sta istituzionalizzando la propria nomenclatura attraverso mappe e registri ufficiali”. Il Khabarhub riporta, infatti, che il Ministero degli Interni indiano ha giustificato questa iniziativa affermando che lo scopo di Nuova Delhi era quello di eliminare “«ogni ambiguità o percezione errata» riguardo ad aree territoriali, vette, montagne, passi, ghiacciai e specchi d’acqua nel Ladakh, inclusi quelli confinanti con il Tibet occupato dalla Cina, e a favorirne «un riconoscimento accurato e una migliore consapevolezza da parte della popolazione in generale». Secondo il portale di notizie nepalese, l’utilizzo di questo “linguaggio è importante” poiché questa iniziativa non è solo rivolta alla Cina ma anche a creare una “narrazione amministrativa indiana inequivocabile, destinata agli enti governativi, ai ricercatori, ai cartografi e all’opinione pubblica”, sottolineando come in una disputa in cui la comunicazione politica si serve delle mappe come strumento “la mappa stessa si trasforma in un’affermazione di sovranità”.

Khabarhub, ribadendo come gli strascichi degli scontri del 2020 restino sullo sfondo, sottolinea come l’inserimento Gogra e Hot Springs conferisce un ulteriore dimensione strategica al tutto, dato che “le località divennero punti critici di attrito” proprio in quel periodo. Il portale di notizie evidenzia poi che dare una nomenclatura indiana a località dell’Aksai Chin, sotto il controllo cinese già a partire dagli anni ’50, starebbe a significare che, sebbene Pechino controlli fisicamente l’area, ciò non implichi l’accettazione di Nuova Delhi della sovranità cinese sulla regione. Khabarhub riconosce che l’importanza di questa mossa sta nel fatto che “poiché Pechino non riconosce il Territorio dell’Unione del Ladakh e ha più volte contestato le modifiche amministrative apportate dall’India in tale regione”, la parte indiana ribadisce in questo modo “il principio opposto il Ladakh è parte integrante dell’India e i suoi confini territoriali non sono soggetti a reinterpretazioni unilaterali da parte di altri Paesi”.

Secondo il portale di notizie nepalese, la mossa dell’India non va intesa come un “semplice elenco simbolico, bensì come un ulteriore tassello della strategia a lungo termine dell’India lungo il confine: un modo per mantenere viva la rivendicazione territoriale sulla carta, anche mentre la contesa militare e diplomatica sul terreno rimane irrisolta”. Fondamentale nella questione per Khabarhub è il fatto che l’India ha fatto propria la lezione della Cina che aveva speso ingenti somme nella rinominazione di varie località nell’ Arunachal Pradesh, avendo compreso che nelle dispute territoriali le narrazioni, le mappe e la terminologia amministrativa hanno lo stesso peso di eserciti e diplomazia. Difatti, secondo il portale di notizie nepalese, con questa mossa l’India non starebbe cercando “di modificare il controllo cinese attraverso la nomenclatura” ma piuttosto “di garantire che tale controllo non venga accettato come sovranità cinese” sottolineando come dopo il 2020 questa dimensione abbia assunto un’importanza crescente.

Giuseppe Cusano Lanzetta

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/