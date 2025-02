HAMAS. Mohammad Deif è ufficialmente morto. Al-Qaeda esprime il suo cordoglio 

Il 30 gennaio Hamas ha finalmente confermato la morte di Mohammed Deif, figura chiave e comandante storico delle Brigate al-Qassam, l’ala armata del gruppo. Deif, il cui vero nome era Mohammed Diab al-Masri, era noto per essere uno dei principali architetti degli attacchi del 7 ottobre contro Israele insieme al leader di Hamas Yahya Sinwar.

L’annuncio è stato fatto da Abu Obeida, portavoce delle Brigate al-Qassam, in una dichiarazione video in cui ha nominato Deif come uno dei “combattenti distinti e comandanti eroici” che hanno perso la vita. Israele aveva già accusato Deif di essere tra le menti dietro l’attacco del 7 ottobre e aveva annunciato la sua uccisione in un attacco aereo a Gaza il 13 luglio 2024 .

Deif è stato uno dei fondatori delle Brigate al-Qassam negli anni Novanta e ha guidato la forza per oltre venti anni. Si dice abbia pianificato attacchi che hanno portato alla morte di decine di israeliani. Si ritiene inoltre che Deif abbia avuto un ruolo chiave nello sviluppo della rete di tunnel sotterranei nella Striscia di Gaza, e nella fabbricazione di bombe utilizzate da Hamas.

La mattina del 7 ottobre 2023, Hamas ha rilasciato una registrazione vocale di Deif che annunciava l’operazione “Al-Aqsa Flood”, segnalando che gli attacchi guidati da Hamas quel giorno nel sud di Israele erano una risposta ai raid israeliani alla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, il terzo luogo più sacro dell’Islam.

Il video rilasciato da Hamas include un elenco dei membri delle Brigate al-Qassam uccisi dall’esercito israeliano. Oltre a Deif, l’elenco include:

L’ex leader militare di Hamas, Mohammed Diab Ibrahim al Masri, comunemente noto come Mohammad Deif (Abu Khaled)

Marwan Issa (Abu al Baraa), vice di Deif

Ghazi Abu Tamaa (Abu Mousa), comandante dello staff dei servizi di combattimento e delle armi

Raed Thabet (Abu Mohammad), capo di stato maggiore

Rafi Salameh (Abu Mohammad), comandante della brigata Khan Younis

Ayman Nowfal (Abu Ahmed), comandante della brigata centrale

Ahmed Ghandour (Abu Anas), comandante della brigata settentrionale.

Così come accaduto per l’uccisione di Yahya Sinwar, al-Qaeda nella Penisola Araba ha rilasciato un comunicato ufficiale di cordoglio e di congratulazioni per la morte del comandante Muhammad Deif. Il comunicato è stato pubblicato il 6 febbraio dalla fondazione mediatica al-Malahem Media, afferente ad AQAP.

Questo tipo di comunicato, oltre ad elevare spiritualmente il combattente in questione al rango di martire, esprime in realtà un profondo legame tra al-Qaeda e Hamas. Come più volte ribadito, il gruppo qaedista ha da subito sostenuto l’operazione al-Aqsa Flood del 7 ottobre 2023, appoggiando totalmente le scelte di Hamas e delle Brigate al-Qassam.

Manifesti di cordoglio e condoglianze per l’uccisione di Muhammad Deif sono stati esposti anche nella capitale yemenita Sana’a, roccaforte del gruppo sciita degli Houthi che, come è noto, sono un proxy dell’Iran nella penisola Araba.

Fonti statunitensi sostengono inoltre che Muhammad Deif comunicasse frequentemente con Abul Hakim al-Masri, vicino ad al-Qaeda e Ministro della Finanza e dell’Economia di quella che era la Coalizione Nazionale delle Forze di Opposizione e Rivoluzione siriana di Idlib, con Sirajuddin Haqqani, Ministro dell’Interno nell’Emirato Islamico dell’Afghanistan e con Musa Bin Ali, inviato del Corpo delle Guardie delle Rivoluzione Islamica specializzato in operazioni sotto copertura di al-Qaeda. Come è risaputo, al-Qaeda e Iran hanno stretti legami e il presunto leader del Comando Centrale di al-Qaeda, Sai al-Adl, è tutt’ora rifugiato di Tehran.

Beatrice Domenica Penali

