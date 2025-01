HAITI. “Sarà guerra con le gang” promette l’MSS dell’ONU

Con l’arrivo di 150 poliziotti militari guatemaltechi nel fine settimana, la forza di supporto alla sicurezza multinazionale (MSS) sostenuta dalle Nazioni Unite (ONU) nell’Haiti dilaniata dalla violenza è aumentata del 36,5%, raggiungendo ora 590 truppe con 400 keniani, 8 salvadoregni, 6 bahamensi, 24 giamaicani e 2 beliziani.

Dopo questi rinforzi, il capo MSS Godfrey Otunge del Kenya ha avvertito che “l’anno 2025 non sarà facile per le gang” che controllano parti di Port-au-Prince e altri settori chiave nel paese caraibico, riporta MercoPress.

Durante la cerimonia di benvenuto per il contingente guatemalteco che includeva 19 donne, Otunge ha insistito che “siamo pronti e continueremo a essere pronti”.

“Le gang sperimenteranno presto la nostra piena determinazione”, ha continuato mentre prometteva che il regno delle gang armate sarebbe finito quest’anno. In un messaggio ai gruppi fuorilegge, ha detto che avevano due scelte: arrendersi alla polizia e consegnare le armi, o combattere l’MMS e “incontrare le ossa delle loro nonne”.

Otunge ha anche sottolineato che i nuovi arrivati ​​avrebbero migliorato la capacità dell’MSS di combattere le gang, elogiando il Guatemala per il suo supporto. Ha anche evidenziato il rafforzamento dell’alleanza con la polizia haitiana e ha ringraziato la comunità internazionale per le sue attrezzature e risorse. Inoltre, ha invitato i paesi che non hanno ancora schierato truppe a farlo, poiché la missione ha bisogno di più personale, risorse e finanziamenti.

Per quanto riguarda la presenza di donne soldato, Otunge ha sottolineato che “queste donne sono soldati altamente addestrati che sono pronti ad affrontare direttamente le gang e portare la pace ad Haiti”.

L’MMS è una forza militare e di polizia internazionale approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell’ottobre 2023 per assistere il governo di Haiti nel ristabilire la legge e l’ordine in mezzo al peggioramento dei conflitti civili e della violenza delle gang dal 2018. Gli attacchi delle gang hanno costretto oltre 700.000 residenti a fuggire dalle loro case lo scorso anno, con migliaia di morti nel processo.

Lucia Giannini

