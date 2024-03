HAITI. L’incertezza regna sovrana a Port au Prince

L’incertezza grava sul futuro politico di Haiti dopo che il primo Ministro ha dichiarato che si sarebbe dimesso, una mossa accolta con favore da molti haitiani stremati da mesi di crescente violenza tra bande, ma con ancora dubbi sulla sicurezza.

Il primo ministro Ariel Henry, bloccato a Porto Rico, lunedì sera ha pubblicato un video in cui si impegnava a dimettersi non appena fossero stati scelti un consiglio di transizione e un leader temporaneo, riporta Reuters.

Funzionari statunitensi hanno detto che i membri del consiglio dovrebbero essere nominati, dopo i colloqui di questa settimana in Giamaica tra i leader dei Caraibi e il segretario di Stato americano Antony Blinken, che è arrivato per partecipare promettendo ulteriori 133 milioni di dollari per la sicurezza haitiana e aiuti umanitari.

Michel Boisvert, primo ministro ad interim di Haiti mentre Henry era all’estero, ha segnalato la volontà di facilitare una transizione ordinata.

Il 12 marzo nella capitale Port-au-Prince ci sono stati segnali di un miglioramento della situazione della sicurezza, con le strade tranquille e nessun attacco contro uffici governativi o stazioni di polizia segnalato.

Il principale porto mercantile è stato riaperto, riporta il locale Le Nouvelliste. L’aeroporto della capitale non ha ripreso le operazioni, ma non erano più presenti gli uomini armati che ne avevano preso il controllo.

Nel frattempo, era stato fatto uscire del carburante dall’impianto di Varreux vicino al porto. Radio Television Caraibes, una delle emittenti televisive più antiche e più grandi di Haiti, ha detto che ha dovuto lasciare la sua sede nel centro di Port-au-Prince, a causa dell’insicurezza.

In un’altra potenziale battuta d’arresto, un alto funzionario diplomatico keniano ha detto che i piani di inviare i suoi agenti di polizia ad Haiti per guidare una missione di sicurezza sostenuta dalle Nazioni Unite erano in pausa in attesa di “una chiara indicazione” che fosse in carica un nuovo governo ad interim.

La missione, a lungo ritardata, ha lo scopo di potenziare la polizia locale, ormai senza armi, e ripristinare l’ordine ad Haiti, la nazione più povera dell’emisfero occidentale.

Martedì scorso, elicotteri sono atterrati al Karibe Hotel, utilizzato da visitatori internazionali, anche dalle Nazioni Unite, e da dove gruppi di persone, non identificate, sono state evacuate.

Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha detto che l’organismo internazionale sta “considerando la possibilità di ridurre l’ingombro del personale non essenziale” ma che non intende lasciare Haiti.

I colloqui avvenuti l’11 marzo in Giamaica sono durati più di sette ore e hanno coinvolto quasi 40 parti interessate haitiane, e sono culminati quando Blinken ha raggiunto un accordo con il CARICOM sulla composizione del consiglio di transizione, secondo il Dipartimento di Stato americano.

Del consiglio faranno parte un leader religioso, un rappresentante della società civile e membri di vari settori politici ed economici, ma non sono state ancora effettuate nomine specifiche.

Lucia Giannini

