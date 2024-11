HAITI. Colpito un aereo in fase di atterraggio a Port au Prince

Ad Haiti un volo della Spirit Airlines partito da Fort Lauderdale è stato colpito mentre tentava di atterrare a mezzogiorno, ora locale, dalle bande che circondavano l’aeroporto internazionale Toussaint Louverture di Port-au-Prince, lo stesso giorno in cui il nuovo primo Ministro ad interim ha prestato giuramento.

L’Airbus A-320 giallo (matricola N966NK) ha ricevuto vari colpi e un assistente di volo è stato ferito prima che l’aereo venisse dirottato a Santiago de los Caballeros (aeroporto di Cibao) nella vicina Repubblica Dominicana, dove è atterrato circa mezz’ora dopo. Dopo l’arrivo del volo, “un’ispezione ha rivelato prove di danni all’aereo compatibili con colpi di arma da fuoco”, ha affermato il portavoce della Spirit Tommy Fletcher. “Un assistente di volo a bordo ha riportato ferite lievi ed è in fase di valutazione da parte del personale medico. Non sono state segnalate ferite agli ospiti”, ha aggiunto. Spirit ha sospeso il suo servizio per Port-au-Prince e la seconda città più grande di Haiti, Cap-Haitien, “in attesa di ulteriori valutazioni”, ha anche osservato Fletcher, riporta MarcoPress.

Nel frattempo, anche American Airlines ha annunciato che avrebbe sospeso il suo servizio giornaliero per Port-au-Prince fino al 14 novembre, a condizione che l’aeroporto venga riaperto entro quella data dopo essere stato chiuso a tempo indeterminato per le operazioni commerciali. Era la seconda volta che l’aeroporto di Port-au-Prince veniva chiuso quest’anno.

Fonti diplomatiche statunitensi hanno definito l’attacco come “sforzi guidati da gang per bloccare i viaggi da e per Port-au-Prince che potrebbero includere violenza armata e interruzioni di strade, porti e aeroporti”. In altre parti della capitale di Haiti, sono scoppiati scontri a fuoco tra gang e polizia, oltre alle case date alle fiamme mentre le scuole venivano chiuse.

Il consiglio di transizione è stato istituito ad aprile, con il compito di scegliere il prossimo primo Ministro e il prossimo governo di Haiti, nella speranza che ciò avrebbe contribuito a sedare la violenza, esplosa dopo l’assassinio del presidente Jovenel Moïse nel 2021. Il consiglio avrebbe dovuto aprire la strada a elezioni democratiche.

Ore dopo l’incidente, Alix Didier Fils-Aime, nuovo premier, si è impegnato a ripristinare la sicurezza durante la cerimonia di giuramento davanti al consiglio presidenziale di transizione che ha licenziato il suo predecessore Garry Conille il giorno prima.

“Prometto, di fronte a voi, membri del consiglio presidenziale e all’intera nazione, di mettere la mia energia, le mie capacità e il mio patriottismo al servizio della causa nazionale”, ha affermato Fils-Aime in francese.

Fils-Aime ha poca esperienza politica, ma è il proprietario ben inserito di una catena di lavanderie a secco e siede nel consiglio di amministrazione di una banca locale, oltre ad essere stato presidente dell’associazione imprenditoriale haitiana.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/