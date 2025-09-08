GUYANA. Inizia la seconda presidenza di Mohamed Irfaan Ali 

Mohamed Irfaan Ali, del Partito Popolare Progressista-Civico (PPP-C), ha prestato giuramento domenica 7 settembre per il suo secondo mandato come Presidente della Guyana, dopo aver vinto le elezioni del 1° settembre, quando il PPP-C si era assicurato anche 36 seggi all’Assemblea Nazionale.

Ali, 45 anni, esperto di pianificazione, ha sottolineato l’impegno per il servizio altruistico, l’unità e la riduzione del costo della vita attraverso misure come l’abolizione di nuove tasse e la riduzione dei costi dell’elettricità, riporta MercoPress.

Ha sottolineato la necessità di una governance inclusiva, impegnandosi a collaborare con tutti i settori, compresa l’opposizione, per promuovere lo sviluppo nazionale secondo l’etica “Una Guyana”, garantendo uguaglianza di dignità e opportunità a tutti i cittadini.

Il 7 settembre, la Commissione Elettorale della Guyana (Gecom) ha ratificato la vittoria di Ali come candidato con il maggior numero di voti. Il presidente della Gecom, Vishnu Persaud, ha certificato la superiorità numerica del PPP-C sugli altri candidati e si è congratulato con il vincitore.

Ali, Presidente della Guyana dall’agosto 2020, dopo aver ricoperto importanti cariche pubbliche dal 2006, ha sottolineato nel suo discorso di accettazione che “la leadership non è una ricerca di sé, ma un patto di servizio”.

“Sono qui oggi davanti a voi, onorato e al tempo stesso esaltato dal solenne onore che mi avete nuovamente affidato come vostro Presidente”, ha aggiunto.

Il governo di Ali, insediatosi nel 2020, ha investito nella costruzione di strade, scuole e ospedali e ha reso gratuite le tasse universitarie statali. “Il nostro settore petrolifero e del gas continuerà a crescere, incrementando la produzione e i ricavi per la nostra gente”, ha affermato Ali.

“Ma perché fermarsi qui? Proseguiremo con nuove esplorazioni nell’ambito di un accordo di condivisione della produzione più solido, garantendo che i benefici siano maggiori, i guadagni più ampi e la ricchezza sia realmente destinata alla gente.”

Maddalena Ingrao

