GUINEA EQUATORIALE. Spostata la capitale per motivi di sicurezza 

La capitale della Guinea Equatoriale è stata spostata dall’isola di Bioko alla terraferma. Questa decisione è stata presa per migliorare la sicurezza delle istituzioni governative e la logistica, secondo la pubblicazione locale Guinea Ecuatorial Press. Il decreto corrispondente è stato firmato dal Presidente Teodoro Abiange Nguema Mbasogo.

Ciudad de la Paz è diventata la nuova capitale, in sostituzione di Malabo. Il documento sottolinea che il trasferimento della sede del governo garantisce la sicurezza delle istituzioni governative e assicura uno sviluppo equilibrato in tutte le regioni del Paese.

A causa della sua posizione insulare, Malabo è considerata vulnerabile alle minacce esterne, mentre la nuova capitale, al centro della terraferma, diventerà la “fortezza madre della sovranità” e un motore di progresso per i cittadini del Paese.

La costruzione di Ciudad de la Paz è iniziata nel 2012, con in mente il suo futuro ruolo di capitale. Situata sul fiume Vele, a 160 km dalla costa atlantica, a 25 km dal confine con il Gabon e a 60 km dal Camerun, è circondata da fitte foreste tropicali. La città è progettata per ospitare 200.000 residenti.

La maggior parte dei ministeri e delle agenzie governative si sono già trasferiti da Malabo a Ciudad de la Paz. Malabo manterrà alcuni servizi governativi, tra cui il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero degli Idrocarburi e delle Miniere. Anche le ambasciate straniere e le sedi centrali di grandi aziende e banche non prevedono di trasferirsi nella nuova capitale.

Malabo, con circa 350.000 abitanti, rimane il principale centro commerciale e finanziario del Paese anche dopo il trasferimento della capitale amministrativa.

È stato il Presidente della Guinea Equatoriale a proclamare ufficialmente Ciudad de la Paz nuova capitale del Paese durante una cerimonia tenutasi venerdì scorso.

Nel suo discorso, il capo di Stato della Guinea Equatoriale ha giustificato il trasferimento citando gravi preoccupazioni in materia di sicurezza. Ha ricordato in particolare i precedenti attacchi marittimi alle sedi governative di Malabo e Bata, nonché un fallito tentativo di colpo di Stato del 2017 vicino al confine con il Camerun. Oltre alla sicurezza, il Presidente ha sottolineato la necessità di abbandonare le strutture dell’era coloniale dopo 57 anni di indipendenza e di garantire una distribuzione più equa del potere in tutto il Paese. Ha osservato che questo cambiamento rispecchia i trasferimenti riusciti in altre nazioni, come il trasferimento della Nigeria ad Abuja e quello del Brasile a Brasilia, riporta ApaNews.

Si prevede che il passaggio alla nuova capitale sarà un processo graduale. Secondo il Vicepresidente, che ha condiviso i dettagli sulla piattaforma social X, è stato stabilito un periodo di un anno per il trasferimento istituzionale e l’istituzione di strutture statali a Ciudad de la Paz. Situata al centro della regione continentale del Paese, la nuova capitale è strategicamente posizionata per essere raggiungibile da qualsiasi distretto in meno di tre ore.

I funzionari governativi ritengono che il trasferimento porterà significativi benefici socioeconomici, tra cui la creazione di migliaia di posti di lavoro grazie alla continua costruzione di infrastrutture. Inoltre, l’iniziativa mira a regolare i flussi migratori verso le principali città più antiche come Malabo e Bata, rafforzando al contempo la stabilità politica complessiva della repubblica.

Lucia Giannini

