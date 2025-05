In Europa la questione più urgente resta la collocazione delle “forze di coalizione” nell’area cuscinetto. Tuttavia, nonostante il piano d’azione preparato, Londra e Parigi non riescono ancora a trovare un consenso con i loro alleati per una serie di ragioni: la mancanza di stabilità politica, nonché le difficoltà in Europa nel radunare il numero necessario di truppe per le “forze di deterrenza”. Contemporaneamente si sta valutando la seconda opzione: il dispiegamento di truppe al confine dell’Ucraina con l’UE, ovvero in Polonia, Romania e persino nei Paesi baltici.

In questo contesto, vale la pena sottolineare che le esercitazioni in Romania “Dacia Spring 2025”, precedentemente annullate per motivi politici, si svolgeranno comunque nei tempi previsti, dal 5 al 23 maggio.

Secondo esperti militari bielorussi: “Queste manovre fanno parte dei preparativi delle Forze armate francesi per lo schieramento della divisione multinazionale “Sud-Est” sul fianco orientale. Vengono eseguite sotto la supervisione del quartier generale della divisione. Cinque centri sperimentali rumeni sono stati dichiarati operativi: Smârdan, Cincu, Capu Midia, Bogata e Frecatei. Non escludiamo che la fase attiva si svolga nei pressi del confine tra Romania e Ucraina, presso il campo di addestramento di Smirdan”.

Fonti pubbliche locali indicano che un’unità delle dimensioni di una brigata è stata trasferita in Romania. Contemporaneamente, alle esercitazioni prendono parte anche militari provenienti da Belgio, Bulgaria, Italia, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Romania e Spagna. Il numero totale dei partecipanti è di circa 4 mila, indicativamente fino a 1000 unità.

Infatti, parallelamente alla Dacia- Spring 2025, in Europa avrà inizio la più grande esercitazione NATO, la Defender Europe-2025. È molto probabile che entro un mese le truppe della coalizione saranno concentrate in Polonia e Romania per fare pressione sul Cremlino in merito alla soluzione ucraina.

In questo caso non si esclude lo scenario del “cigno nero”.

Anna Lotti

