GUERRA. La spesa militare mondiale tocca cifre da capogiro

La spesa militare globale è salita a un livello record lo scorso anno, grazie alla guerra della Russia in Ucraina che ha determinato il più grande aumento annuale della spesa in Europa dalla fine della Guerra Fredda tre decenni fa, ha dichiarato lunedì un importante think tank sui conflitti e gli armamenti.

La spesa militare mondiale è aumentata del 3,7% in termini reali nel 2022, raggiungendo i 2,24 trilioni di dollari, ha dichiarato lo Stockholm International Peace Research Institute – Sipri, ripreso da Reuters.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, iniziata nel febbraio dello scorso anno dopo anni di crescenti tensioni, ha spinto i Paesi europei ad affrettarsi a rafforzare le proprie difese.

Mosca afferma che la sua “operazione militare speciale” era necessaria per salvaguardarla da quello che considera un Occidente ostile e aggressivo. L’Ucraina e i suoi alleati occidentali affermano che la Russia sta conducendo una guerra non provocata volta ad accaparrarsi il territorio.

La spesa militare europea è aumentata del 13% l’anno scorso, soprattutto a causa degli aumenti della Russia e dell’Ucraina, ma anche molti Paesi del continente hanno incrementato i bilanci militari e pianificato ulteriori interventi a causa delle crescenti tensioni.

La spesa militare dell’Ucraina è aumentata del 640% nel 2022, il più grande incremento annuale registrato nei dati del Sipri a partire dal 1949, senza contare gli ingenti aiuti militari forniti dall’Occidente.

Il Sipri ha stimato che gli aiuti militari degli Stati Uniti all’Ucraina rappresenteranno il 2,3% della spesa militare totale degli Stati Uniti nel 2022. Sebbene gli Stati Uniti siano stati di gran lunga i maggiori finanziatori del mondo, la loro spesa complessiva è aumentata solo marginalmente in termini reali.

Nel frattempo, la spesa militare della Russia è cresciuta di circa il 9,2%, anche se il Sipri ha riconosciuto che le cifre sono “altamente incerte data la crescente opacità delle autorità finanziarie” dall’inizio della guerra in Ucraina.

Tommaso Dal Passo