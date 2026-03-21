GUERRA. I prezzi di alimentari potrebbero schizzare verso l’alto nei paesi fragili 

L’interruzione delle spedizioni di fertilizzanti e l’impennata dei prezzi dell’energia dovuta alla guerra in Iran minacciano di scatenare una nuova ondata di aumenti dei prezzi alimentari nei paesi più vulnerabili, rischiando una battuta d’arresto pluriennale proprio mentre molti si stavano riprendendo da successivi shock globali.

I paesi in via di sviluppo si stavano rafforzando e attirando investimenti dopo che la pandemia globale e la guerra in Ucraina avevano sconvolto i mercati alimentari, dei carburanti e finanziari. Ora il conflitto in Iran minaccia di vanificare questi progressi e di lasciare le famiglie in difficoltà nel provvedere al proprio sostentamento, riporta Reuters. “Questo potrebbe avere un forte impatto sui prezzi, in particolare sui prezzi dei prodotti alimentari, nel tempo”, ha affermato Odile Renaud-Basso, presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, uno dei principali istituti di credito in circa 40 economie emergenti.

Cibo e carburante rappresentano meno di un quarto del paniere dell’inflazione al consumo nella maggior parte delle economie sviluppate, ma costituiscono dal 30% al 50% in molti mercati emergenti, riporta Moody’s Ratings. Il cibo rappresenta una quota considerevole dei consumi nelle economie emergenti

Un punto critico è rappresentato dai fertilizzanti. Lo Stretto di Hormuz, di fatto bloccato da Teheran, trasporta circa il 30% dei fertilizzanti commercializzati a livello globale e i produttori del Golfo sono importanti fornitori di ammoniaca e urea, secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Bank of America avverte che il conflitto minaccia dal 65% al ​​70% delle forniture globali di urea e che i prezzi sono già aumentati del 30% al 40%. A differenza del carburante, non esistono riserve strategiche globali di fertilizzanti. Tuttavia, alcuni paesi sono più esposti di altri.

L’America Latina, lontana dalla guerra e sede di potenze energetiche e agricole come Brasile e Argentina, è in una posizione leggermente più protetta, sebbene il ministro dell’Agricoltura brasiliano Carlos Favaro abbia avvertito che il paese potrebbe affrontare problemi di approvvigionamento di fertilizzanti. In Nigeria, paese produttore di petrolio, l’impianto di fertilizzanti Dangote contribuirà ad attutire l’impatto.

Al contrario, paesi come Somalia, Bangladesh, Kenya e Pakistan in genere non mantengono grandi scorte di fertilizzanti e dipendono maggiormente dalle catene di approvvigionamento del Golfo. Secondo la FAO, i costi dei fertilizzanti in Kenya sono già aumentati di circa il 40%.

Il Ruanda, che si rifornisce di gran parte dei suoi fertilizzanti dal Golfo, sta valutando misure per proteggere il suo settore agricolo, ha dichiarato il Ministro delle Finanze Yusuf Murangwa durante una conferenza stampa lunedì: ”Stiamo cercando di capire molte cose per contenere questa pressione”.

A differenza del 2022, quando la guerra della Russia in Ucraina colpì bruscamente le esportazioni di cereali dei principali produttori alimentari, l’aumento dei prezzi dei fertilizzanti, o addirittura la loro carenza, potrebbe ridurre i raccolti, mentre l’aumento dei prezzi dell’energia potrebbe incidere sui costi di produzione e trasporto. I prezzi di riferimento globali del petrolio e del gas sono aumentati di oltre il 50% dall’inizio del conflitto, incrementando i costi di produzione lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Secondo i dati dell’Associazione Internazionale dei Fertilizzanti, è probabile che qualsiasi calo dell’offerta di fertilizzanti si faccia sentire prima nelle colture ad alta intensità di azoto come mais e grano. L’aumento dei costi dei mangimi finirà per ripercuotersi su tutto, dal pane al pollame e alle uova.

Prima dello scoppio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran a febbraio, l’inflazione globale si era moderata e alcuni prezzi dei prodotti alimentari erano addirittura in calo. A gennaio, l’inflazione alimentare globale era scesa ai livelli più bassi almeno dal 2017.

L’aumento dei prezzi del carburante può dirottare i raccolti verso i biocarburanti anziché verso il cibo. Un rallentamento economico nel Golfo, che ospita milioni di lavoratori migranti, potrebbe ridurre le remissioni verso paesi come Pakistan, Libano e Giordania.

I mercati stanno già ridimensionando le aspettative di una rapida spinta all’allentamento monetario nei mercati emergenti, a causa dei crescenti rischi di inflazione trainati dal settore energetico, un cambiamento che potrebbe pesare sulla crescita. La BERS sta valutando pacchetti di sostegno, tra cui aiuti per l’acquisto di fertilizzanti.

Lucia Giannini

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