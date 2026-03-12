GUERRA. Hegseth ha ignorato la Seconda Convenzione di Ginevra? 

Il presidente Donald Trump ha affermato che la Marina statunitense ha scelto di affondare una fregata iraniana, uccidendo più di 100 marinai la scorsa settimana, nonostante la nave non rappresentasse una minaccia, perché era “più divertente” che catturarla.

Sebbene il bilancio delle vittime vari, l’Islamic Republic News Organization, ha riferito che 104 membri dell’equipaggio sono rimasti uccisi nell’attacco e che altri 32 sono rimasti feriti quando un sottomarino statunitense ha silurato la nave da guerra iraniana IRIS Dena nell’Oceano Indiano il 4 marzo, mentre si stava allontanando dalle esercitazioni navali “Milan Peace 2026” ospitate in India, riporta AT.

La Dena si trovava a oltre 2.000 miglia dal Golfo Persico quando è stata attaccata, lontano dalle ostilità. Contraddicendo le affermazioni statunitensi, funzionari iraniani e indiani hanno affermato che la nave non era armata.

Trump ha raccontato lunedì scorso la decisione della Marina statunitense di attaccare la nave davanti a un raduno di parlamentari repubblicani ospitato dal Congressional Institute, un’organizzazione no-profit affiliata al Partito Repubblicano. Ha ipotizzato che la Marina statunitense abbia fatto esplodere la nave non per neutralizzare una minaccia, ma semplicemente per il suo bene.

Trump ha affermato di essersi “un po’ arrabbiato” con i vertici militari che avevano ordinato l’affondamento della Dena; Trump ha dichiarato di aver chiesto: “Perché non catturiamo semplicemente la nave? Avremmo potuto usarla. Perché li abbiamo affondati?” Ha raccontato che un funzionario non specificato gli ha detto: “È più divertente affondarli”. Mentre la folla rideva, Trump ha continuato, ridacchiando: “A loro piace di più affondarli. Dicono che è più sicuro affondarli. Immagino che sia probabilmente vero”.

Il viceministro degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, ha descritto la nave come operante in un ruolo puramente “cerimoniale” e ha affermato che era “scarica” ​​e “disarmata” al momento dell’attacco della scorsa settimana.

L’Associated Press riporta che, sebbene la nave possa aver utilizzato munizioni non offensive limitate durante le esercitazioni navali, il protocollo di esercitazione richiede che “le piattaforme partecipanti siano disarmate”; quindi non in grado di offendere in alcun modo.

Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha affermato che la nave era una “nave predatoria”, mentre il Comando Indo-Pacifico statunitense ha dichiarato che le affermazioni secondo cui la nave era disarmata sono “false”. Tuttavia, non ha fornito alcuna prova che rappresentasse una minaccia al momento dell’attacco. La nave iraniana era inIndiaper una esercitazione militare celebrativa e come tutte le navi partecipanti, a detta degli stessi indiani era disarmata.

Se l’attacco in sé era probabilmente legale secondo le regole della guerra navale, anche se la nave era disarmata, la sua giustificazione etica e tattica va mesa in discussione: non fare tutto il possibile per salvare le persone a bordo è certamente un crimine di guerra, in base alla Seconda Convenzione di Ginevra che impone alle forze armate di adottare tutte le misure possibili per cercare e recuperare naufraghi, feriti e malati, in tempo di guerra e di pace.

Gli esempi storici non mancano; uno su tutti: Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini che affonda il mercantile belga Kabalo, che trasportava materiale bellico per gli inglesi. Affondata la nave nemica, il comandante italiano decide di salvare i 26 naufraghi belgi; affrontando disagi incredibili, li riporta tutti sani e salvi sulle spiagge neutrali di Santa Maria delle Azzorre. Quasi in vista dell’isola, Todaro avvista alcune imbarcazioni britanniche e, illustrando le sue intenzioni, chiede il cessate il fuoco e lo ottiene. Rivendicando di aver salvato i naufraghi solo “perché è la legge del mare”, Todaro li porta a destinazione.

La US Navy non è di certo la Regia Marina italiana, e di sicuro non ha “sulle spalle 2500 anni di storia e civiltà”, come rispose lo stesso Todaro all’Ammiraglio tedesco Karl Doenitz, nel rapporto di missione.

I 32 sopravvissuti del Dena, così come decine di cadaveri, hanno dovuto essere estratti dall’acqua da un’operazione di soccorso congiunta dello Sri Lanka a seguito di una richiesta di soccorso. I sopravvissuti sono stati rapidamente trasportati d’urgenza in un ospedale locale a Galle City.

Nel condurre la sua guerra contro l’Iran, Hegseth ha sottolineato che gli Stati Uniti non avrebbero rispettato quelle che ha definito “stupide regole di ingaggio”, sottraendo così di fattogli uomini della US Navy alle stesse regole che quindi potrebbero essere trattati allo stesso barbaro modo dell’equipaggio iraniano.

Ma questo, Pete Hegseth, ufficiale dello US Army, dovrebbe saperlo; come lo sanno tutti gli ufficiali di questo mondo che hanno a cuore la sorte, e la vita, degli uomini a loro affidati.

Antonio Albanese

