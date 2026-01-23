GUERRA FUTURA. Starlink, Geran e HIMARS: nuova frontiera per di droni autonomi 

A quasi 60 km dalla linea del fronte in Ucraina, vicino al villaggio di Novobakhmetevo,, un Geran 2 modificato ha distrutto un lanciatore mobile HIMARS. L’HIMARS trasporta un pod con sei razzi a lancio multiplo guidati o un missile tattico dell’esercito. L’ATACMS è un sistema d’arma d’artiglieria superficie-superficie convenzionale con una gittata di circa 300 km. I missili ATACMS vengono lanciati dalle piattaforme HIMARS e MLRS M270.

I missili ATACMS più recenti possono colpire bersagli entro pochi metri dal punto di mira finale.

Una volta lanciati, gli ATACMS sono difficili da intercettare. La Russia ha rivendicato intercettazioni di ATACMS, ma l’Ucraina ha contestato che siano stati abbattuti, riportano AT e Weapons and Strtategy.

Al di là dei tradizionali sistemi russi antimissile, tenuti molto lontani dal campo di battaglia a protezione del territorio russo, la migliore risposta per i russi è localizzare e distruggere i lanciatori dell’ATACMS.

I russi hanno provato diverse soluzioni, ma le due che sembrano più efficaci sono i droni dotati di intelligenza artificiale o droni dotati di elettronica non disturbabile, o idealmente entrambi.

Droni russi dotati di intelligenza artificiale sono stati identificati in funzione in Ucraina, alcuni dei quali apparentemente equipaggiati con componenti di fornitura estera, inclusi i chip Nvidia. Il più comune tra questi è l’Nvidia Jetson TX2. Il chip TX2 è un “System-on-Module” (SoM) che consente al drone di elaborare feed video in tempo reale. Può riconoscere un bersaglio (come un carro armato o un pezzo d’artiglieria) e “agganciare” autonomamente, anche se il collegamento radio con l’operatore viene interrotto a causa di un attacco di guerra elettronica.

Recentemente, il TX2 è stato sostituito dall’Nvidia Jetson Orin Nano / Orin Series in alcuni droni russi. Questo processore fornisce fino a 40-80 trilioni di operazioni al secondo di prestazioni di intelligenza artificiale. Ciò consente al drone di confrontare il terreno che vede con immagini satellitari precaricate, rendendolo “immune” alle interferenze GPS perché non ha bisogno di un segnale satellitare per sapere dove si trova.

Poiché i chip Jetson sono progettati per l’intelligenza artificiale “edge”, come la robotica e le telecamere intelligenti, molti di essi sono appena al di sotto delle soglie di alte prestazioni che attivano automaticamente il divieto di esportazione da parte degli Stati Uniti. Questo ne facilita la spedizione legale per “uso civile” in Cina, da dove vengono spesso dirottati verso la Russia.

Inoltre i droni russi stanno comparendo con terminali Stargli ultimi due attacchi riusciti contro i lanciatori HIMARS sono stati effettuati da droni russi dotati di terminali Starlink.

Un Geran-2 dotato di un mini-terminale Starlink, lo utilizza per inviare immagini di alta qualità agli operatori dei droni, nonché sensori ed elettronica speciali che lavorano con la mappatura del terreno, sensori per rilevare le eruzioni termiche e la capacità di rilevare le firme radar, tutti elementi che possono essere combinati dall’operatore del drone per assicurarsi di attaccare un vero lanciatore HIMARS e non uno falso o fittizio.

Tutti i modelli dei terminali Starlink sono esportabili dagli Stati Uniti senza una licenza individuale nella maggior parte dei paesi non soggetti a embargo statunitense, come la Russia. Non è noto come i russi siano riusciti a ottenere account di connettività live da Starlink, ma è possibile che gli account siano stati presi all’Ucraina. Non sappiamo quanti Starlink siano in mano alla Russia.

La Russia sta adottando Starlink su altri modelli di droni, incluso il BM-35. Nel gennaio 2026, gli specialisti ucraini hanno confermato per la prima volta che un drone kamikaze a lungo raggio BM-35 abbattuto era dotato di un terminale Starlink. Ciò ha permesso al drone di essere controllato in tempo reale dal territorio russo, rendendolo altamente preciso e resistente alle interferenze a terra. Starlink consente inoltre ai droni di volare più lontano perché è possibile mantenere le comunicazioni.

Gli Stati Uniti stanno iniziando a utilizzare Starlink sui droni, ma sono in ritardo rispetto a Ucraina e Russia. Alla fine del 2025, CENTCOM ha schierato un nuovo squadrone di droni LUCAS in Medio Oriente, dotati di terminali Starlink, che consentono loro di mantenere feed video e controllo stabili anche in aree remote o in condizioni di guerra elettronica.

SpaceX ha anche sviluppato Starshield specificamente per il Pentagono. Utilizza la stessa costellazione satellitare di Starlink, ma è dotato di crittografia di “livello militare” e della capacità di ospitare carichi utili governativi classificati. L’Esercito e l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti hanno integrato questi terminali in vari sistemi senza pilota.

La Cina ha messo fuori legge Starlink e sta sviluppando metodi per disturbare o distruggere i satelliti Starlink, mentre lavora a propri cluster di satelliti alternativi per il suo enorme arsenale di droni. La Cina dispone inoltre di ampie capacità di intelligenza artificiale e di accesso alla tecnologia e ai prodotti di intelligenza artificiale statunitensi, reso molto più facile dalla recente liberalizzazione dei prodotti di intelligenza artificiale da parte dell’amministrazione Trump, in particolare Nvidia, per la Cina.

La Russia non dispone di infrastrutture industriali e commerciali adeguate, quindi deve acquisire componenti e capacità dall’esterno, comprese parti critiche dagli Stati Uniti e dai paesi della NATO.I russi affermano che costruiranno un sistema di tipo Starlink, ma le capacità di lancio spaziale della Russia sono rimaste indietro, soprattutto per quanto riguarda i lanciatori riutilizzabili, una capacità fondamentale di Space-X.

Luigi Medici

