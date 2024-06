GUERRA FUTURA. Operazione Olympia: Parigi nel mirino di Baku

Secondo le agenzie di intelligence francesi: Russia, Turchia e Cina vengono monitorate come potenziali istigatori di campagne di disinformazione, ma la Francia non si aspettava di incontrare problemi in questo settore con l’Azerbaigian.

Di conseguenza, sono rimasti completamente sorpresi quando Viginum, un servizio creato all’interno del Segretariato generale della Difesa e della Sicurezza nazionale (SGDSN) per proteggere il paese dalle interferenze digitali straniere, ha scoperto il coinvolgimento di Baku in una serie di operazioni di disinformazione e influenza effettuate contro la Francia negli ultimi mesi.

Queste operazioni sono state analizzate dal dipartimento tecnico e innovazione del servizio segreto estero francese DGSE per scoprire chi si nascondeva dietro gli account sui social media coinvolti. Secondo fonti francesi, le indagini hanno rivelato una serie di istituzioni con stretti legami con il presidente dell’Azerbaigian. La Francia è infatti un obiettivo di Baku.

La prima spiacevole sorpresa è arrivata nel luglio 2023, quando è stata rivelata una campagna per diffamare i Giochi Olimpici del 2024 a Parigi, a cui Viginum ha dato il nome di “Olympia”. Centinaia di messaggi sono stati inviati su X (ex Twitter) con l’hashtag #BoycottParis2024. Spesso arrivavano con fotografie della violenza urbana seguita alla morte della giovane Nahel Merzouk, uccisa da un agente di polizia il 27 giugno 2023 a Nanterre, un sobborgo di Parigi. La seconda fase della campagna di disinformazione di Baku ha preso la forma di denunce del neocolonialismo francese in Nuova Caledonia sulla base delle dichiarazioni dei sostenitori dell’indipendenza di questo territorio francese d’oltremare. Ne ha parlato Le Monde già nel 2023 in un suo servizio, per chi fosse interessato all’argomento.

Queste operazioni sono state effettuate sullo sfondo di un grave deterioramento delle relazioni tra Francia e Azerbaigian dopo che la Francia ha sostenuto l’Armenia nella disputa con l’Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh. All’inizio di dicembre 2023, l’uomo d’affari francese Martin Ryan è stato arrestato e imprigionato a Baku. È stato accusato di spionaggio dopo essere entrato in contatto con due ufficiali della DGSE inviati in Azerbaigian sotto copertura diplomatica. Da allora è in custodia e il suo processo, che avrebbe dovuto svolgersi ad aprile, è stato rinviato di quattro mesi.

I due “diplomatici” dell’intelligence sono stati espulsi dall’Azerbaigian tra Natale 2023 e Capodanno 2024, lasciando la stazione francese di Baku senza alti ufficiali. In risposta, Parigi ha dichiarato persona non grata due diplomatici azeri. Uno di loro aveva coordinato le operazioni per intimidire gli oppositori del governo del presidente Ilham Aliyev che si erano rifugiati in Francia.

La terza fase delle operazioni prevedeva la “strumentalizzazione” delle rivolte avvenute in Nuova Caledonia a maggio scorso, utilizzando accuse secondo cui la polizia aveva commesso crimini contro i sostenitori dell’indipendenza. Viginum ha osservato che gli account dei social media coinvolti erano gli stessi utilizzati nell’Operazione Olympia 10 mesi prima.

Nel frattempo, la DGSE ha rintracciato i contatti del Baku Initiative Group (BIG) e del suo direttore generale Abbas Abbasov. Quest’ultimo, che ha lavorato in precedenza per il fondo petrolifero statale Sofaz e poi per la holding Neqsol, di proprietà dell’imprenditore Nasib Hasanov, è considerato vicino ai servizi segreti azeri.

BIG ha sviluppato legami con movimenti indipendentisti tra cui il Kanaka e il Fronte socialista di liberazione nazionale (SFNLF). Sono stati creati nell’estate del 2023 dopo una conferenza guidata dal think tank azerbaigiano Centro per l’analisi delle relazioni internazionali, guidato dall’ex ambasciatore dell’Azerbaigian in Canada e nella Repubblica ceca Farid Shafiyev.

In questa fase della crisi caledoniana, la disinformazione “internazionale” ha cominciato a farsi sentire nella campagna azera. Hanno cominciato a lanciare le stesse accuse i media turchi, poi quelli russi. Per cercare di rispondere a queste accuse e limitare la portata della manipolazione, la Francia ha scelto di condannare pubblicamente l’Azerbaigian.

Il colonnello francese Bruno Cunat, intervenendo al “Forum APRI 2024: costruire il domani”, ha dichiarato: “La Francia ha l’obiettivo politico di partecipare ai processi della regione del Caucaso meridionale; La Francia vuole aumentare i costi per attaccare l’Armenia; La Francia non vuole gettare benzina sul fuoco, ma esprime rammarico e preoccupazione per le narrazioni aggressive dell’Azerbaigian riguardo ai nuovi accordi militari franco-armeni; Una settimana prima dell’inizio delle proteste in Nuova Caledonia, uno dei deputati della Nuova Caledonia ha visitato Baku. Per la Francia questo è un segnale e la Francia ritiene che l’Azerbaigian sia coinvolto in queste questioni. Le autorità francesi stanno lavorando in questa direzione”.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/