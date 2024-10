GUERRA FUTURA. Navi mercantili olandesi armate. Cambia la guerra navale?

Il ministero della Difesa olandese ha annunciato un audace investimento fino a 1 miliardo di euro in due nuove navi di supporto che potrebbero ridefinire la logistica navale. Queste navi, ciascuna lunga appena 54 metri e con un dislocamento di appena 600 tonnellate, saranno gestite da un equipaggio ridotto di appena otto marinai.

A confronto le fregate di classe De Zeven Provinciën, svettano su queste nuove navi con i loro 144 metri e richiedono un equipaggio di circa 230 persone. Non si tratta semplicemente di un ridimensionamento, ma di un cambiamento radicale nella strategia navale che potrebbe innescare una corsa agli armamenti nella navigazione mercantile, riporta GCaptain

La Royal Netherlands Navy rivendica così la sua modularità. Stanno creando piattaforme multi-uso, equipaggiate con armi e sensori containerizzati, e altre unità containerizzate tra cui sistemi di salvataggio, che possono essere scambiati per diverse missioni. Mentre la modularità sulle navi logistiche mercantili e militari non è una novità, il piano di armare queste imbarcazioni con munizioni letali rappresenta un significativo allontanamento dalla tradizione.

Oggi, persino le navi logistiche della flotta del Military Sealift Command della Marina degli Stati Uniti, che navigano con gruppi tattici di portaerei e zone di combattimento di transito, sono equipaggiate solo con armi leggere e poche hanno operativi i sistemi di montaggio per la difesa antiaerea Close-In Weapon System (CIWS); esserne prive le rende vulnerabili ai droni e ai missili antinave.

Il settore commerciale è ancora più riluttante ad armarsi. Gli armatori preferiscono dirottare le imbarcazioni attorno all’Africa, bruciando grandi quantità di carburante e sostenendo milioni di costi, piuttosto che installare difese anti-droni e missilistiche per affrontare la sfida dei missili Houthi nel Mar Rosso. Persino la pirateria somala, che ha visto 276 episodi di pirateria e rapina a mano armata segnalati in tutto il mondo nel 2010, non ha spinto gli armatori ad armare le loro navi fino a quando la nave battente bandiera statunitense Maersk Alabama è stata attaccata e la Marina degli Stati Uniti è intervenuta. E anche allora, hanno preferito assumere guardie di sicurezza di terze parti piuttosto che armare e addestrare i propri marittimi.

Gli olandesi non stanno sostenendo l’armamento delle navi commerciali o la militarizzazione dei marittimi civili come ha già fatto la Cina, ma, armando le navi di rifornimento di proprietà e gestite dai militari, stanno facendo un passo avanti lungo un percorso che potrebbe portare a una corsa agli armamenti tra le navi mercantili.

Per le nazioni della NATO come i Paesi Bassi, costruire e mantenere una flotta di navi da guerra tradizionali è un’impresa costosa, che è diventata sempre più insostenibile di fronte al restringimento dei bilanci della difesa, alla stagnazione della crescita economica e alle priorità nazionali in competizione. Il prezzo di una singola fregata o cacciatorpediniere moderno può arrivare a miliardi di dollari, con lunghi tempi di consegna e significativi costi del ciclo di vita per manutenzione ed equipaggio. Di conseguenza, molte marine della NATO hanno visto le loro flotte atrofizzarsi, con meno navi in ​​servizio e imbarcazioni obsolete che lottano per far fronte alle minacce moderne.

La differenza di costo tra una nave da guerra appositamente costruita e una nave commerciale convertita è sbalorditiva.

Per il prezzo di una singola fregata moderna, una nazione potrebbe acquisire e dotare diverse navi commerciali di armi e sensori avanzati, creando un formidabile moltiplicatore di forza a una frazione del costo.

E questi non sono solo risparmi teorici: i paesi della NATO come i Paesi Bassi lottano con vincoli di bilancio da anni, per mantenere una forza navale credibile mentre affrontano altre priorità di difesa.

In molti casi, ciò ha significato vedere le loro flotte un tempo formidabili ridursi mentre ritirano le navi più vecchie senza sostituirle.

Luigi Medici

