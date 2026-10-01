GUERRA FUTURA. Musk guiderà il Project Meridian su come si farà la guerra nel futuro

Elon Musk, che nel 2024 ha sostenuto Trump favorendone il ritorno alla Casa Bianca, e che ha guidato il Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE), promuovendo drastici tagli al personale nell’amministrazione federale statunitense, tornerà a ricoprire un ruolo ufficiale di consulenza per l’amministrazione del presidente USA Donald Trump, co-guidando quella che il Pentagono ha definito un’analisi sul futuro della guerra.

Musk è stato a capo del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE), dove ha supervisionato massicci tagli di posti di lavoro nel governo federale statunitense, prima di lasciare l’incarico nel maggio 2025, riporta EuroNews.

In un discorso tenuto mercoledì presso la base militare di Quantico, il capo del Pentagono Pete Hegseth ha dichiarato che il “Project Meridian” sarà “un’iniziativa guidata dalle migliori menti americane per studiare il futuro della guerra”. “Stiamo sfruttando una fonte unica di vantaggio americano, che i nostri avversari non possiedono: i nostri innovatori, i nostri alti dirigenti e i nostri esperti di tecnologia”, ha aggiunto.

Musk sarà co-leader del Project Meridian insieme a Palmer Luckey, trentaquattrenne co-fondatore dell’azienda di tecnologie per la difesa Anduril Industries, e a Newt Gingrich, ottantatreenne repubblicano ed ex presidente della Camera dei Rappresentanti.

Le aziende di Musk sono già importanti appaltatrici del Pentagono; tra queste figura SpaceX, impegnata nella costruzione di reti satellitari per lo scudo di difesa missilistica “Golden Dome” voluto da Trump. Quest’anno, la sua società di intelligenza artificiale xAI ha siglato un accordo che consente alle forze armate di utilizzare il chatbot Grok su sistemi classificati.

Nel 2024, Musk ha sostenuto Trump contribuendo al suo ritorno alla Casa Bianca, ma in seguito i due hanno avuto un acceso scontro pubblico riguardo alla legge di spesa promossa dal presidente.

Da allora i due si sono riconciliati e Musk è tornato a frequentare assiduamente la Casa Bianca, sebbene in modo meno visibile rispetto al periodo precedente, quando si recava spesso nello Studio Ovale – celebre l’immagine che lo ritraeva con il figlio piccolo sulle spalle.

Martedì scorso era seduto accanto a Trump durante un pranzo con dirigenti del settore dell’intelligenza artificiale; in quell’occasione, insieme ad altri leader tecnologici, ha sottoscritto un accordo volontario sulla sicurezza dell’IA, definito dal presidente “moralmente vincolante”.

La scorsa settimana, Musk ha partecipato alla cena di stato offerta da Trump al presidente cinese Xi Jinping; a maggio, inoltre, è volato a Pechino a bordo dell’Air Force One come parte della delegazione imprenditoriale che accompagnava Trump nella sua visita di stato in Cina.

Il miliardario sudafricano ha anche ripreso a finanziare cause repubblicane, effettuando donazioni multimilionarie a singoli candidati e a gruppi politici conservatori. Musk, che ha speso oltre 250 milioni di dollari per sostenere Trump e altri repubblicani nelle elezioni del 2024, ha donato almeno 90 milioni di dollari in vista delle elezioni di metà mandato di novembre, secondo i conteggi basati sui documenti depositati presso la Federal Election Commission.

Hegseth ha dichiarato che lo scopo del progetto è “guardare al futuro in modo creativo e individuare gli ambiti da conquistare e le competenze da padroneggiare”. Tra i membri del progetto figureranno leader del settore privato selezionati personalmente ed esperti provenienti dagli ecosistemi dell’innovazione, del mondo accademico e delle politiche pubbliche. Hegseth ha inoltre disposto che i risultati del “Project Meridian” vengano completati e presentati entro 120 giorni.

Tommaso Dal Passo

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