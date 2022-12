GUERRA FUTURA. Mosca ha migliorato la sua Electronic Warfare contro Kiev

La Russia potrebbe già avere la meglio nella guerra elettronica in Ucraina, mettendo fuori uso i droni di quest’ultima e potenzialmente accecando la sua artiglieria.

In un articolo pubblicato questo mese su Forbes, viene riportato un rapporto di novembre del Royal United Services Institute, Rusi, secondo cui le capacità di guerra elettronica russa hanno messo fuori uso la maggior parte dei droni ucraini, con la durata media di un piccolo drone quadcopter ridotta a tre voli e quella dei modelli ad ala fissa a sei.

Secondo il rapporto Rusi, il 90% delle migliaia di droni che l’Ucraina era riuscita ad accumulare prima dell’invasione russa di febbraio sono stati abbattuti o si sono schiantati entro l’estate, costringendo l’Ucraina a richiedere droni e jet da combattimento sostitutivi agli Stati Uniti e alla Nato.

Rusi osserva inoltre che la guerra elettronica della Russia ha smussato i vantaggi dell’Ucraina in termini di intelligence, che ha permesso alla sua forza di artiglieria, molto più piccola, di avere un peso molto superiore alla sua portata all’inizio della guerra.

Sempre Forbes, a maggio, faceva notare che gli equipaggi dell’artiglieria ucraina utilizzavano vari modelli di droni per fornire un fuoco d’artiglieria preciso contro le posizioni russe, sfruttando al meglio le limitate scorte di munizioni d’artiglieria e colpendo obiettivi critici per massimizzare l’effetto strategico. Questo vantaggio potrebbe aver salvato la città di Kiev durante i primi giorni della guerra; ma è stato, per Forbes, il fuoco di massa dell’artiglieria ucraina vecchio stile a respingere l’assalto russo di febbraio a Kiev, non i droni ad alta tecnologia o i missili guidati anticarro.

Il recente studio Rusi, fa notare che, poiché i droni ucraini vengono abbattuti a un ritmo allarmante, questo complica il controllo del fuoco dell’artiglieria, eliminando qualsiasi vantaggio in termini di precisione, aumentando la sopravvivenza delle forze russe e permettendo loro di riconsolidarsi. Inoltre, le batterie di artiglieria ucraine potrebbero presto sparare alla cieca, aggravando il problema delle munizioni per l’artiglieria e mettendo ulteriormente a dura prova la pazienza strategica degli Stati Uniti e della Nato nel rifornire l’Ucraina per mantenerla in battaglia.

Anche le forze aeree ucraine stanno subendo gli effetti del miglioramento delle capacità di guerra elettronica russe. I piloti dei caccia ucraini sono stati i primi a sentire gli effetti del miglioramento russo: le loro comunicazioni aria-aria e aria-terra erano disturbate, le loro apparecchiature di navigazione soppresse e i loro radar messi fuori uso.

La guerra dei droni in Ucraina è cambiata, riporta Asia Times: se all’inizio i Bayraktar TB-2 hanno inflitto ingenti perdite alle forze russe e causato la perdita dell’incrociatore Moskva e il grave danneggiamento della fregata Admiral Essen, oggi non sembra essere più così. Questi primi successi potrebbero essere dovuti alle carenze dell’esercito russo piuttosto che all’efficacia del TB-2 in combattimento, come afferma un rapporto del think-tank turco Seta.

Le forze russe hanno agito al di fuori delle loro tattiche, tecniche e procedure standard, che richiedevano loro di operare sotto un ampio ombrello di difesa aerea con capacità di guerra elettronica, lasciandole vulnerabili ai colpi del TB-2. Inoltre, il rapporto Seta afferma che la Russia non ha ancora stabilito una piena superiorità aerea sull’Ucraina, il che potrebbe essere dovuto alla consistente rete di difesa aerea di epoca sovietica di quest’ultima.

Lo scarso coordinamento, la logistica e la manutenzione insufficiente hanno reso le forze russe vulnerabili alle imboscate e agli attacchi dei droni di Kiev. Inoltre, le difese aeree russe di epoca sovietica non sono ottimizzate per affrontare il TB-2, in quanto è piccolo, silenzioso, non mostra una firma termica considerevole e vola al di sotto dell’altitudine minima di rilevamento dei radar a lungo raggio. A questo andrebbe aggiunta la mancanza di coordinamento tra le unità russe di combattimento e quelle di guerra elettronica.

A luglio IEEE Spectrum riportava che la guerra elettronica della Russia stava guadagnando un vantaggio man mano che il conflitto in Ucraina si trasformava in una guerra di logoramento. Durante le prime fasi del conflitto, le colonne russe si muovevano lungo più assi verso l’Ucraina, non potevano inviare droni da guerra elettronica oltre l’orizzonte e avevano unità ucraine sparse tra di loro. Qualsiasi disturbo russo avrebbe messo fuori uso anche le radio russe, limitando le capacità dell’Armata Russa.

Inoltre, le aree densamente popolate intorno a Kiev hanno dato luogo a trasmissioni miste civili e comunicazioni militari, impedendo alla Russia di utilizzare le sue capacità di jamming per individuare e colpire le truppe ucraine; l’uso da parte dell’Ucraina delle radio Sincgars (sistema radio terrestre e aereo a canale singolo) della Nato, resistenti ai disturbi e alle intercettazioni, per eliminare gradualmente le vecchie unità sovietiche/russe, che contenevano porte di servizio per le agenzie di intelligence russe.

A tutto ciò va aggiunta la lentezza di spostamento delle truppe russe durante le prime fasi della guerra, e la loro conseguente impossibilità ad installare sistemi di guerra elettronica più grandi e potenti per accecare i satelliti e i radar aerei della Nato.

Oggi che i combattimenti sono concentrati nell’Ucraina orientale, meno popolata, e le forze russe sono trincerate e non più distribuite su linee sottili, la Russia sta utilizzando le sue capacità elettroniche appieno per rilevare e degradare le comunicazioni ucraine, utilizzando il suo vantaggio di 10 a 1 nella potenza di fuoco dell’artiglieria.

Antonio Albanese